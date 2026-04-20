İlaç erişimi çöktü, sahteler çoğaldı

İlaç sahteciliği, küresel olarak endişe verici bir hızla yayılırken, Türkiye'de de giderek büyüdü. İstanbul Bayrampaşa’da geçen günlerde 1,5 milyon sahte sahte ilacın yakalanmasının ardından gözler ilaç kaçakçılığının geldiği boyutu bir kez daha ortaya koydu. Eczacılar, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Avro kurunun reel kurun çok gerisinde kalması nedeniyle ilaç firmalarının hayati önemdeki bazı ilaçları Türkiye piyasasından çektiğini anımsatarak "Eğer bir ürün piyasada bulunmazsa sahte veya kaçak olanı devreye girerek bu durumdan faydalanır" uyarısında bulundu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, sahteciliğin geldiği boyutlara dikkat çekerek “Sahte veya kontrolsüz-kaçak olan ilaç sayısının artması hastaların ilaçlara erişememesiyle doğrudan ilgilidir. Eğer bir ürün piyasada bulunmazsa sahte veya kaçak olanı devreye girerek bu durumdan faydalanır” dedi.

Saydan, özellikle düşük Euro kuru nedeniyle ilaç firmalarının hayati önemdeki bazı ilaçları Türkiye piyasasından çekmesinin, bu boşluğun sahteciler tarafından doldurulmasına zemin hazırladığını belirterek, kanser ilaçları, organ nakli ilaçları ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan birçok ilacın bulunamamasının, sahtecilere cesaret verdiğini vurguladı. “İlaç; uzmanlık gerektiren, üretimden hastaya ulaştırılmasına kadar sıkı denetim altında olması gereken stratejik bir sağlık ürünüdür. Bu nedenle ilaçların temin edileceği tek güvenilir yer eczacı danışmanlığının bulunduğu eczanelerdir. Çünkü eczanelerimizde asla sahte ilaç bulunmaz” diyen Saydan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“İlaç her safhası ilgili bakanlıkça takip ve kontrol edilerek eczanelerimize gelir. Her bir ilaç kutusunun üzerinde “sadece o ilaca ait” karekod mevcuttur. Türkiye’de uygulanan İlaç Takip Sistemi (İTS) sayesinde ilacın üretiminden depoya, depodan eczaneye ve eczaneden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşaması elektronik olarak kayıt altına alınır. Bir eczacının İTS’ye kayıtlı olmayan sahte bir ilacı hastasına verme ihtimali yoktur. Eczanelerde kurulu olan sistem buna izin vermez. İlaç Takip Sistemi ile takip edilen ve eczaneden alınan hiçbir ilaç sahte değildir. Merdiven altı üretim, kaçakçılık faaliyetleri, denetimsiz internet satışı ve en önemlisi yanlış ilaç fiyatlandırma politikaları sahte ilaç sorununun ana kaynağıdır. Vatandaşlarımız unutmasınlar, ilaç için tek doğru adres eczanelerdir. İlaç sahteciliği pazarı Türkiye’de de korkutucu bir şekilde giderek büyürken başta kanser ve organ naklinde kullanılan ilaçlar olmak üzere cinsel gücü artırıcı ve zayıflatıcı ilaçların sahteleri oldukça yaygın bir şekilde eczane dışındaki ortamlarda satılıyor."