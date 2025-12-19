İlaç fiyatları zamlanacak

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda yapılan düzenlemeyle, ilaç fiyatlarında 2026 yılı için euro kuru yaklaşık yüzde 17 artırıldı.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararına göre 2025 yılında 21.6721 TL olan fiyatların, yüzde 16,9 artırılarak 25.3346 TL olmasına karar verildiği bildirildi.

Euro değerindeki güncellemeye birlikte barem tutarları da yeniden belirlendi. Buna göre fiyat koruması kapsamında yer alan ürünlerde barem değeri 87,34 TL’ye yükseltilirken, diğer ilaçlar için bu tutar 45,64 TL oldu.

"SADECE BİR PANSUMAN"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan da güncellemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz" diyen Saydan'ın açıklamlarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"GERÇEK İYİLEŞTİRMELERİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

"Biz eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olması kritiktir. Zira bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz.

Son yıllarda ilaç sektöründe yaşanan sorunlar daha da gözle görülür hale gelmiştir. Bu durumun kökeni, euro kurunun ilaç sektöründe, gerçek kurdan farklı bir şekilde belirlenmeye devam etmesidir. Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen euro kuru, reel euro kuru ile yakın bir seviyede ilerliyordu. Ancak bugün itibariyle, ilaç euro kuru 25,33 lira olarak belirlenirken, reel euro kuru 50 lira seviyelerine çıkmıştır.

"UCUZ OLMASI ERİŞİLEBİLİR OLMASI DEMEK DEĞİL"

İlacın ucuz olmasının erişilebilir olması anlamına gelmediğini ülkemizdeki yenilikçi ilaçlara erişim oranından da rahatlıkla izleyebiliyoruz. Hali hazırda ülkemizdeki ruhsatlı ilaçlara erişimde bile sıkıntı yaşarken yenilikçi tedavilere ve yeni ilaçlara erişim oranımız ne yazık ki çok daha vahimdir. 2018 yılında yüzde 20’lerde olan bu oranın dramatik düşüşü aslında sistemin çoktan iflas ettiğini de ortaya koymaktadır.

"KALICI ÇÖZÜMLER BULUNMALI"

Dolayısıyla bu sistemin günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığı ve bulunamayan ilaç sorununa çözüm olmaktan ziyade sorunu büyüterek vatandaşlarımızın ilaca ulaşmasını engellediği açıktır. Artık yeni bir çözüm yol, yeni bir yöntem bulmak zorundayız. Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak sağlık otoritemizin anlık çözümlere yönelmek yerine kalıcı çözümler bulması gerektiğine inanıyoruz."