İlaç raporları için yarın son gün: Yenilemeyenler için başka şans yok

Pandemi süresince idari kararla geçerliliği önce 30 Haziran 2025’e, ardından 30 Mart 2026’ya kadar uzatılan ilaç raporları için son gün yarın (5 Kasım) doluyor.

Birçok hastanın hâlâ rapor yenileme işlemini tamamlamadığından dolayı Sağlık Bakanlığı hastalara hastalara bilgilendirme SMS’i göndermişti.

SMS’te “Sayın Vatandaşımız, 2020 sonrası idari kararlarla süresi uzatılan ilaç raporlarına yönelik geçerlilik uzatma uygulaması 30 Haziran 2025'te sona ermiştir. Süresi dolan raporların geçerli sayılabilmesi için en geç 5 Kasım 2025 tarihine kadar randevu alınarak rapor yenilenmelidir” denilmişti.

RANDEVU İÇİN SON GÜN

Raporların yenilenmesi için MHRS veya 182 çağrı merkezi üzerinden arama yoluyla muayene randevusu düzenlenecek ve belirlenen bu randevular sonucunda raporların yenilenmesi işlemi yapılacak.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan geçen günlerde yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Kamuoyunun malumu olduğu üzere eczanelerimiz artık hasta raporlarını geçerli bir reçete olmadan görüntüleyemiyorlar. Hastalar genellikle ilaçları bittiğinde eczanelerimize başvurduğunda ilaç raporlarının geçerliliği ile ilgili bilgi alabiliyor. Bu da ilaç raporu sona ermiş hastalarımızın ilaçsız kalmasına ve tedavilerinin aksamasına sebep olabilir. İlaçsız kalıp mağduriyet yaşamamak adına hasta ve hasta yakınlarının e-nabız sistemi üzerinden rapor bilgilerini kontrol ederek bir an önce hastanelere başvurması büyük önem taşıyor.”