İlaç sistemi iflas ediyor

Haber Merkezi

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan avro kuru, yapılan yeni düzenlemeyle yaklaşık yüzde 17 oranında artırıldı. Yapılan son düzenlemeye göre 2025 yılında 21.6721 TL olan fiyatlar yeni yılda 25.3346 TL olmasına karar verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin düzenleme yalnızca kur artışıyla da sınırlı kalmadı.

Avro değerindeki güncellemeye birlikte barem tutarları da yeniden belirlendi. Buna göre fiyat koruması kapsamında yer alan ürünlerde barem değeri 87,34 TL’ye yükseltilirken, diğer ilaçlar için bu tutar 45,64 TL oldu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, güncellemenin yetersiz olduğuna vurgu yaptı. Saydan şöyle konuştu: "Biz eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olması kritiktir. Zira bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede olmadığını belirtmek istiyoruz. Son yıllarda ilaç sektöründe yaşanan sorunlar gözle görülür hale gelmiştir. İlacın ucuz olmasının erişilebilir olması anlamına gelmiyor. Ruhsatlı ilaçlara erişimde bile sıkıntı yaşarken yeni ilaçlara erişim oranımız ne yazık ki daha vahim. 2018’de yüzde 20’lerde olan bu oranın dramatik düşüşü aslında sistemin çoktan iflas ettiğini de ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu sistemin günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığı ve bulunamayan ilaç sorununa çözüm olmaktan ziyade sorunu büyüterek vatandaşlarımızın ilaca ulaşmasını engellediği açıktır."