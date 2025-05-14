İlaç yok, mezun çok

Bugün ülkemizde bilimsel eczacılık öğretimine başlanmasının yıl dönümü olan 14 Mayıs Eczacılık Günü. Ancak günümüzde eczacılar, ilaçta oluşan kur farkı, piyasalarda ilaç bulunamaması ve her geçen yıl giderek artan istihdam sorunuyla boğuşuyor. Dövizdeki artış ve ilaç kur fiyatının sabitlenmesi, pek çok ithal firmanın Türkiye’ye ilaç vermek istememesi, ham maddede dışa bağımlı olmamız, ilaç fiyat kararnamesi gibi pek çok etken ilaçların piyasada bulunamaması nedenleri arasında.

10 BİNE YAKIN İŞSİZ

İstihdam sorunundaki en büyük etken ise eczacı fazlalığı. 1997 yılına kadar 7 tane eczacılık fakültesi varken, yıllar içinde bu sayı katlanarak 60’ın üzerine çıktı. Eğitim veren eczacılık fakültelerinden ise sadece 17’si tam akredite durumda. Türk Eczacıları Birliği kayıtlarına göre Türkiye’de şu anda 10 bine yakın eczacı işsiz.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Türkiye’de birçok ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor. Bunların arasında hayati öneme sahip kanser ilaçları, kanserde ağrıyı kesen ilaçlar, hormon ilaçları, antibiyotikler, tüp bebek tedavisinde kullanılan yumurta çatlatan iğne, hiperaktivite ilaçları da bulunuyor. Avro kurunun 43 TL’ye ulaşmış olduğu ekonomik gerçeğine karşın Bakanlık tarafından ilaç fiyatları belirlenirken baz alınan Avro kuru halen 21,67 TL’dir. Bu ekonomik gerçekler maalesef tüm sektöre ağır bir yük getiriyor. Netice olarak birçok ilaç bulunmamaya, ithal edilen ürünler ithal edilmemeye devam ediyor. Yeni çıkan ilaçlar ise ülkemize gelmekten imtina ediyor. Bu hesaplama sisteminin rafa kaldırılarak acilen tüm sektör paydaşlarının ortak görüşü ve güncel ekonomik verileri yansıtan enflasyona bağlı yeni bir İlaç Fiyat Kararnamesi hazırlanmalıdır. İlacın bulunabilir olmaması halk sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir sorundur. İlaca ulaşamamanın ekonomik değerine ise maalesef ki paha biçemeyiz. Hep söylediğimiz gibi, bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır” dedi.

Son yıllarda eczacılık fakültesi sayısında yaşanan hızlı artışın, eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini ve mezun sayısının kontrolsüz biçimde artmasının eczacılıkta işsizlik sorununu derinleştirdiğini görüyoruz. Artan fakülte ve kontenjanlarla birlikte mezun sayısı da her yıl artıyor, fakat kamuda ve özel sektördeki istihdam olanakları aynı ölçüde artmıyor. Şu anda eczacılık fakültelerinde eğitim gören öğrenci sayısı yaklaşık 25 bin. Hâlihazırda mevcut eczane sayımızın 30 bin civarında olduğu düşünülürse öğrenci sayısının fazlalığı çok daha kolay anlaşılacaktır. Eczacılık eğitimine yönelik denetim, gözetim, kalite güvence mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesini önemsiyoruz” diye konuştu.

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FİRMALAR ÇEKİLİYOR

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan da ilaçlardaki kur farkının özellikle son 5 yıldır ciddi şekilde hissedildiğini belirterek "İlaç kurunun yıl içinde birkaç kez enflasyon oranında güncellenmesi gerektiğini savunuyoruz. Şu anda en büyük sorun ithal ilaçlarda yaşanıyor. Yılsonuna kadar 21,67 TL olarak belirlenen ilaç kuru, firmalara ‘İthal ilaçları yarı fiyatına gönderin’ demek. Firmalar için vazgeçilmez değiliz ve Türkiye’den küçük küçük ilaçları çekiyorlar. Hastalar ve hasta yakınları mağdur oluyor. Hayati ilaçlar bulunamıyor. İnsanlar eczane eczane dolaşıp ilaç arıyor. Sistem tasarruf etmeye çalıştığı için bu yaşanıyor. Ancak bu tasarruf diğer alanlarda yapılmıyor. Sağlıktan tasarruf etmeye çalışıyorlar" dedi.

Fotoğraf: Depo Photos

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İŞSİZ ORDUSU GELİYOR

• Türkiye’de şu anda 9 bin 500 kadar eczacı işsiz.

• 2017’de bin 584 olan mezun sayısı, 2023’te 3 bin 162 oldu.

• 20 yıl önce 8 olan eczacılık fakültesi sayısı 63’e çıktı.

• Bu fakültelerin sadece 14’ü tam akredite eğitim veriyor.

• Son beş yılda sayısı en çok artan fakülteler arasında eczacılık 6. sırada yer alıyor.

• Devlet üniversitesi kontenjanları yüzde 19 artarken, vakıf üniversitesi kontenjanları yüzde 123 arttı.

• Yeterli öğretim kadrosunun, laboratuvarın olmadığı apartman katı tarzı eczacılık fakülteleri ile eczacılık eğitimi tartışmalara da yol açıyor.

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TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, eczacıların yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Eczacıların içinde bulunduğu ekonomik, mesleki, eğitimsel ve yapısal sorunlarını tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını talep eden Olan, ‘‘Eczacılık fakültesi sayısındaki artış, mezun eczacı sayısının artması ve kamuda istihdam alanlarının yetersiz olması yeni eczacılar açısından istihdam boyutuyla ciddi sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Eczacıların iş güvencesi, çalışma koşulları ve istihdam alanları da ciddi şekilde daralmıştır’’ dedi.