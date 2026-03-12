İlaca zam geldi, rafta hâlâ yok!

Cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru artırıldı.

Resmi Gazete’nin 12 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan düzenlemeye göre ilaçta kullanılan kur iki aşamada yükseltilecek. Buna göre mart ayında kur yüzde 6,08 artırılarak 25,33 TL’den 26,87 TL’ye çıkarılacak. Nisan ayında ise yüzde 8,33’lük ek artışla 29,11 TL’ye yükselecek. Toplamda yüzde 14,92’yi bulan artış, ilaç fiyatlarının da zamlanması anlamına geliyor.

Eczacılar, yapılan artışın sorunu çözmeyeceğini belirterek "Güncel avro kuru 51 TL’nin üzerinde. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan kurun gerçek kurun çok gerisinde kaldığını kalıyor. Asıl sorun yanlış ilaç fiyatlandırma politikası ve geri ödeme yöntemleridir. Bu tablo sürdürülebilir değildir" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada ilaç avro kurunun reel kurun yaklaşık yarısı seviyesinde kaldığını vurguladı. Açıklamada, “Reel kur 51 TL’nin üzerindedir. İlaç avrosu gerçek avronun yarısı kadardır. Bu nedenle yerli üretici hammadde temin etmekte zorlanmakta, ithal ilaçlar Türkiye pazarından çekilmekte, tedarik zinciri giderek zayıflamaktadır. Bu tablo sürdürülebilir değildir” denildi. Sendika, “Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır” diyerek devletin görevinin vatandaşlara eczane navigasyonu sağlamak değil, ilaçların raflara geri dönmesini sağlayacak ekonomik düzenlemeleri yapmak olduğunu vurguladı.

SORUN İLACIN BULUNAMAMASI

TEİS, e-Nabız sistemine eklenen “İlacım Nerede?” uygulamasına da tepki gösterdi. Açıklamada, uygulamanın vatandaşların ilaca daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir çözüm gibi sunulduğu ancak temel sorunu çözmediği ifade edildi. “Gerçek sorun ilacın zaten bulunamamasıdır” denilen açıklamada, sistemde görülen stok bilgilerinin anlık olmadığına dikkat çekildi. Yaşanan ilaç yokluklarının sorumlusunun eczaneler olmadığı ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Eczaneler bu ülkenin en yaygın sağlık hizmeti noktalarıdır. Eczacılar her gün hastalarının ilaca ulaşabilmesi için büyük çaba göstermektedir. TEİS olarak bir kez daha altını çiziyoruz: Türkiye’de ilaç sorununun çözümü dijital uygulamalar değil, doğru ilaç politikalarıdır. Vatandaşı ekranlara yönlendirmek yerine yapılması gereken tek şey vardır; İlacı yeniden eczane raflarımızda bulunur hale getirmek ve hastalarımıza verilmesini sağlamaktır."