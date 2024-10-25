İlaca zam sorunu çözmedi

Haber Merkezi

Türkiye’de ilaç fiyat kurunda belirlenen avro kuruyla reel avro kuru arasındaki uçurum nedeniyle aylardır birçok ilaca erişilemiyordu. Artan ilaç yoklukları nedeniyle birçok ilaca erişilmezken iktidar adım attı. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kuru yeni kararla 21.67 TL olarak güncellendi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kuruna yönelik düzenlemenin yeterli olmadığını belirterek bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini söyledi.

Saydan, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kurunun 21.67 TL'ye yükseldiğini belirterek “Güncel kura göre avro bugün itibariyle 37 TL seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir” dedi. İlaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olmasının kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Saydan “Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz” çağrısını yaptı.

Saydan, özetle şunları söyledi: ‘‘Bu durumun kökeni, avro kurunun ilaç sektöründe, gerçek kurdan farklı bir şekilde belirlenmeye devam etmesidir. Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen avro kuru, reel avro kuru ile yakın bir seviyede ilerliyordu. Ancak bugün itibarıyla aradaki fark yüze 70'in üzerindedir. Bu sistemin günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığı ve bulunamayan ilaç sorununa çözüm olmaktan ziyade sorunu büyüterek vatandaşlarımızın ilaca ulaşmasını engellediği açıktır.’’