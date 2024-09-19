İlacın zengine yan etkisi yok

Haber Merkezi

İktidar ekonomideki Mehmet Şimşek programıyla kemer sıkma politikalarına her geçen gün hız verirken milyonlar açlığa ve sefalete mahkum ediliyor. Halkın sorunlarını görmezden gelen iktidar, umut tacirliğine soyunuyor. Ekonominin düze çıkacağı iddiasıyla halktan sabır dileyenler, milyonları yoksul bırakan politikaları halkın sahiplenmesini istiyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün CNN Türk'te katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Şimşek, toplumsal sahiplenmenin yüksek olmasıyla birlikte program maliyetinin düştüğünü savunarak "Program sonuç üretiyor. Hiç kimse inanmazsa, ona göre davranırsa programdan sonuç almak zorlaşır. Programın uygulama maliyeti yükselir" dedi. Şimşek, ekonomiyi, “Bakın geçici diyorum, altını çiziyorum. Hiçbir ilaç yan etkisiz olur mu? Hiçbir tedavi meşakkatsiz olur mu?” sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise enflasyonun biraz daha zaman alacağı anlaşılıyor diyerek yine sabır istedi.

İktidar temsilcilerinin söylemlerinin aksine halk ülkenin dört bir yanında sokaklara çıktı. Fabrika önlerinde direnen işçiler, tarladaki mahsulünü zarar ettiği için satamayıp protesto için yola döken çiftçiler, halkın kemer sıkma politikalarına rıza göstermeyeceğini ortaya koydu.

Öte yandan Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Orta Vadeli Program ve tasarruf tedbirlerinin sürece katkısından bahsetse de kemer sıkma politikaları sadece yoksul milyonları vurdu. Şimşek her ne kadar bu tedbirleri hatırlatsa bile bu zamana kadar bu tedbirler defalarca delindi. Saray’daki harcamalar da bu tedbirlerden muaf tutulurken harcamalar geçen yıla oranla yüzde 137 artarak 8 milyar 369 milyon liraya ulaştı. 2024 yılında toplam başlangıç ödeneği 12 milyar 283 milyon TL olarak belirlenen Saray’ın bütçesi daha sonra artırılarak 13 milyar 975 milyon TL’ye çıkarıldı. Saray harcamaya doymazken Hazine taşınmaz satışlarına yüklendi. Tedbirler sadece Saray tarafından da delinmedi. Yaratılan krizin çözümü diye sundukları IMF’siz IMF programının yan etkisi ise yine sadece halkı vurdu. Çiftçiler, işçiler, gençler, kadınlar, emekliler toplumun tüm kesimlerinin payına daha fazla yoksullaşma düşerken sermaye grupları karına kar katmaya devam etti. Bu süre zarfında Gediz Elektriğin Hepsi Burada, Amazon, Cengiz Holding gibi birçok sermaye grubunun vergi ödemediği ortaya çıktı. İktidarla ilişkili olan sermaye gruplarından Menzilcilere kadar birçok tarikat cemaat ağlarına da teşvikler yağdı.