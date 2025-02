İlaçların yokluğu simsarlara yaradı

Bulunamayan ilaç sorunu devam ederken, hasta mağduriyetleri de her geçen gün katlanıyor. İlaçlarına ulaşamayan hastalar nerde ilacı bulursa almaya mecbur hale geliyor. Bu durum sahte ve kaçak ilaç sorununu da artırıyor. Son olarak İstanbul’da sahte kanser ilacı imalatı yapan bir organize suç örgütüne düzenlenen operasyon sonucunda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan 5 milyon adet sahte ilaç ele geçirilmesi gelinen noktayı da gözler önüne sürüyor. Eczacılar, “İnternetten veya farklı kaynaklardan ilaç almak ölümle sonuçlanabilir" diyerek hastaların eczane dışında hiçbir noktadan ilaç almaması gerektiği uyarısında bulundu.

EL ALTINDAN SATIŞ

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, BirGün'e yaptığı değerlendirmede bulunamayan ilaç sorununa dikkat çekerek “Eczacı ilaç olmadığından vatandaşa ilaç veremiyor, Vatandaş da ilaç olmadığı için tedavi olamıyor. Kanser gibi önemli hastalıklarda ilaçları bulmak için her şartı zorlayan vatandaşları fırsatçılar suiistimal ederek sahte ve kaçak ilaçları el altından satmaya çalışıyorlar. Kanser gibi önemli hastalıklarda ilacı bulamayan vatandaş, nerde bulursa almaya mecbur hale geliyor. Çünkü ilaç vazgeçilemez ve ertelenemez özel bir üründür’’ dedi. Sahte ilaçların genellikle internet ortamında web siteleri üzerinden satıldığını kaydeden Saydan, şöyle devam etti:

‘‘Unutmayalım Türkiye’deki yasalara göre ilaçların internet üzerinden veya herhangi bir elektronik ortamda satılması yasaktır. Eczaneler veya eczacılar adına internet sitesi açılamaz, yasaktır. Bu sebepten eczane ismini kullanan internet sitelerine lütfen kanmayınız ve aldanmayınız. Bu sitelerde sahte veya kaçak ilaç satıcıları, orijinal ürün fiyatından ucuza verdiklerini, indirim yaptıklarını veya 2 kutu alana bir kutu fiyatı istediklerini söyleyebilirler. Bunu fırsat olarak düşünmeyin. Çünkü muhtemelen etki etmeyecek hatta içinde ne olduğu bilinmeyen maddelerden dolayı sağlınıza bile zarar verecektir. Ayrıca ülkemizde en iyi kontrol edilen ürün eczanelerimizden aldığınız ilaçlardır. Vatandaşlarımıza verilen her kutu ilaç imalatından veya ithalinden itibaren eczanemize gelene kadar İlaç Takip Sistemi ve her kutuya verilen karekod numaraları ile takip ve kontrol edilmektedir. Her ilaç kutusunda her kutuya ait kimlik numarası bulunmaktadır. Eczanelerimizde asla sahte veya kaçak ilaç bulunmaz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile eczanelerimize gelerek ihtiyaçları olan ilaçlarını 7 gün 24 saat temin edebilirler.’’

Caption

∗∗∗

Ölümle sonuçlanabilir

Üney ‘‘Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan 5 milyon adet sahte kanser ilacı ele geçirilmiştir. Bu vicdansız umut tacirleri amaçlarına ulaşmış olsaydı, bu sahte ilaçlar hastalarımızın hayatlarını kaybetmesine neden olacaktı. Bu korkunç olay bir kez daha gösteriyor ki; ilaç tedarik zincirinin güvenliği, halk sağlığının korunması açısından hayati öneme sahiptir. İlaca erişimde güvenilir tek adres sadece eczanelerdir. Bir kez daha bütün vatandaşlarımızı uyarıyoruz: Eczane dışında internetten veya farklı kaynaklardan ilaç almak ölümle sonuçlanabilir’’ dedi.

Ecz. Arman Üney

Türk Eczacıları Birliği Başkanı

∗∗∗

CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR

Eczacılar yaşanılar sorunları dile getirmek için İstanbul Çemberlitaş'taki İl Sağlık Müdürlüğü önünde saat 12.00’de bir araya gelerek açıklama yapacak. İstanbul Eczacı Odası ‘‘Eczacılar olarak, ilaç ve eczacılık hizmetlerine yalnızca tasarruf kalemi olarak bakan, hem eczacıları hem de vatandaşları mağdur eden sağlık politikalarına karşı sesimizi yükseltiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) ve hastanelerde çalışan eczacıların çalışma koşullarında ''çok ciddi sıkıntıları'' olduğunu belirterek, sorunların giderilmesini talep etti.

∗∗∗

SAHTE İLAÇ NEDİR?

Sahte ilaç, içeriği orijinal üründen tamimiyle farklı olan ve hasta sağlığı için ciddi risk oluşturacak olan ve kesinlikle kullanılmaması gerekir. Sahte ilaçlar, gerçek ilacın kimliğini veya kaynağını taklit eden hileli ürünlerdir. İçerikleri bilinmediği için, doğru tedaviyi almamıza engel oldukları gibi sağlığımız için tehlikeli sonuçlara sebep olacaklardır.

∗∗∗

KAÇAK İLAÇ NEDİR?

Ülkemizde kontrolü yapılmamış, ruhsat almamış kayıtsız ve gayri resmi yollarla, kaçakçılar aracılığı ile yurdumuza giren ilaçlardır. Hem kontrol yapılmadığı için sağlığımıza aykırı olan, hem de ülkemizin vergi değeri kaybetmesine sebep olacak ilaçlardır. Asla rağbet görmemesi gereken sağlıksız ve kontrolsüz ürünlerdir.