İlaçta alarm: Stoklar tükeniyor

Her yıl ilaçta kur güncellemesi öncesi yaşanan ilaç bulamama sorunu yine gündemde.

Yıllardır çözüm bulunamayan bu sorun her kesime zarar veriyor.

Eczacılar hastaları mağdur etmemek için ellerindeki ilaçları hastalara pay etmeye çalışırken ilacını bulamayanlar da kapı kapı gezmekten yorgun düşüyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Özellikle yılda bir defa güncellenen ilaç avro kuru nedeniyle güncelleme öncesi dönemde ilaçlara erişemiyoruz. En pahalı ilaç bulunamayan ilaçtır” dedi.

"BU DURUM SÜRDÜRÜLEMEZ"

Saydan şu açıklamalarda bulundu:

“Eczacılar olarak elimizdeki kısıtlı sayıda ilacı hastalarımıza birer kutu dağıtarak onların ilaçsız kalmasını engellemeye çalışıyoruz. Zam haberi ile birlikte ilaç firmaları sevkiyatlarını durduruyor ya da azaltıyor. Ecza depoları da aynı şekilde ilaç arzını azaltıyor hatta bazı ilaçlarda tamamen kesiyor. Biz eczacılar erişebildiğimiz kadar ilaçla hastaların yarasına merhem olmaya çalışıyoruz. Bir kutudan fazla ilaç yazılı olan reçetelere birer kutu vererek daha geniş kesimlerin ilaca erişimini sağlamaya çalışıyoruz. Fakat bizim de stoklarımız tükeniyor. Sürdürülebilir olmayan bu durumda ne kadar daha idare edebileceğimizi biz de bilmiyoruz.”

"HASTA YOĞUNLUĞUNA SEBEP OLACAK"

Bu durumun ilerleyen günlerde hastane ve sağlık kuruluşlarında hasta yoğunluğuna da sebep olacağının altını çizen Saydan “Bulunamayan ilaçlarını 3 aylık dozda temin edemeyen raporlu hastalar önümüzdeki günlerde tekrar reçete yazdırmak üzere sağlık tesislerine başvuracaklar ve tekrar muayene ücreti ödeyecekler. Bu da sağlık kurumlarında fazladan bir yığılmaya yol açarak hizmette aksamalara sebep olduğu gibi hem vatandaşa hem de devlete ekstra mali yük getirecektir” dedi.

Saydan, özetle şunları söyledi:

“Sorunun asıl kaynağı fiyatların yılda sadece bir kez güncellenmesi ve bu sebeple ilaç avrosuun gerçek avro ile arasının çok açılmasıdır. İlaç stratejik ve arandığı zaman bulunması gereken bir üründür. Dolayısı ile yapılacak olan kur güncellemesi ilaçların bulunabilir olmasını engellememelidir. Alınan karar hemen Resmi Gazete’de yayımlanarak hayata geçirilmelidir. İlaç yokluğunun halk sağlığına, çalışma hayatına dolayısıyla kamu maliyesine maliyeti hesaplanamaz. Bu sebeple bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır. Yetkililerin bir an önce duruma müdahale ederek ilaç arzını normal seyrine çevirmesi gerekiyor.”