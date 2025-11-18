İlaçta kriz büyüyor: Acil önlem alınmalı

Haber Merkezi

İlaç yokluğu sorunu her geçen gün daha da derinleşiyor. Her yıl ilaçta kur güncellemesi öncesi yaşanan bu sorunun giderek artması eczanelerde ağrı kesici, kanser, kalp gibi pek ilacın bulunamamasına neden oluyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçların 2024 yılı fiyatından satıldığını belirterek, “İlaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit kur derhal gerçekçi seviyeye çekilmeli. Bu nedenle, Şubat 2026’yı beklemeden kısa vadede bir kur revizyonu yapılması elzemdir. Aksi halde, güncelleme geciktikçe bulunamayan ilaç sayısı daha da artabilir, insanlar sağlıklarını yitirme riskiyle karşı karşıya kalabilir” uyarısında bulundu.

Saydan, açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Kur farkı açıldıkça firmaların ilaç temin etme isteği azaldı. Sonuç olarak, bir yıl öncesine kıyasla ilaç yokluğu sorunu katlanarak büyüdü, eczanelerimiz boş raflar ve karşılanamayan reçetelerle karşı karşıya kaldı. Şu anda Türkiye genelinde piyasada bulunamayan ilaç sayısı resmî makamların rakamlarına göre çok daha fazla. Bu liste en basit ağrı kesicilerden tutun grip aşıları başta olmak üzere tansiyon, diyabet, depresyon, parkinson ve kanser ilaçları gibi hayati önemdeki ürünlere kadar pek çok ilacı içeriyor. Örneğin kemoterapi ilaçları, insülin, yüksek tansiyon hapları, ritim bozukluğu veya kalp yetmezliği gibi durumlar için gerekli kalp ilaçları, hatta çocuklar için kritik olan şuruplar, ateş düşürücüler, grip ilaçları şu an en çok aranan ancak bulunamayan ilaçlar arasında.’’