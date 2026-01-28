İlaçta kriz sürüyor

HABER MERKEZİ

Türkiye’de kronikleşen ilaç yokluğu sorunu derinleşirken, iktidarın uyguladığı fiyatlandırma politikalarının bedeli bir kez daha eczacılara ve hastalara kesiliyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, bulunamayan ilaçlar nedeniyle eczacıların hedef gösterilmesine tepki göstererek, “Eczanelerde ilaç saklanmaz. Var olan ilaç hastaya verilir” dedi.

İlaç yokları ile ilgili açıklama yapan Saydan, bulunamayan ilaçlar için tüm sorumluluğun eczacılara yüklenmesine tepki göstererek, eczanelerde ilaç saklanmadığını ve var olan ilacın hastaya verildiğini söyledi.

Saydan, hastalara çağrıda bulunarak “Bulunamayan ilaç sorunu eczacılardan kaynaklı değil. İlaç yokluklarının temel nedeni; mevcut fiyatlandırma politikasının ekonomik gerçeklerle uyumsuzluğu ve bu nedenle de ilaçların Türkiye pazarına yeterli sayıda arz edilmemesidir. Hastalarımızın bu konuda biz eczacılara yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bazı ilaçları 3 aylık değil de aylık olarak alabilirler. Reçetede bulunmayan ilaçların 'eşdeğerlerini' gönül rahatlığı ile kullanabilirler. Çünkü, eşdeğer ilaçlar orijinal ilaçlarla birebir aynıdır” dedi.

Saydan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Yıl sonları ve yıl başlarında hem mevsimsel hastalıklar hem de yaşanan enflasyonist dönem kaynaklı ilaç fiyat düzenlemeleri sebebi ile maalesef eczacılar olarak hiç istemediğimiz ilaç yokları sorunu yaşanmaktadır. Bu sorun da biz eczacıların zerre kadar eksiği ve hatası bulunmamaktadır. Maalesef İlaç fiyat politikaları sebebi ile son 5 yıldır her sene bulunmayan ilaç sıkıntısı yaşıyoruz. Her eczane hasta potansiyeline göre mümkün olan ilaçları eczanesinde bulundurmaya çalışıyor. Özellikle hayati öneme sahip ilaçların her gün yoka girmesi nedeniyle, devamlı ilaçlarını verdiğimiz hastalarımız için bulundurduğumuz ilaçları, zaman zaman reçetede yazılı olan adette karşılamakta sıkıntı yaşıyoruz. Hastalarımız ilaçsız kalmasın diye arz sıkıntısı olan raporlu ilaçları 1 er kutu tedarik ederek hastaların ilaçsız kalmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu anlamda eczacılar hastaların tedavilerinin bir nevi sigortası olarak görev yapıyorlar. "

İLAÇ SAKLANMAZ

Saydan eczanelerde ilaç saklanmadığını, hasta mevzuatlara uygun olarak ilaç istediğinde var olan ilacın verildiğini söyleyerek “İlaç, hastası geldiğinde verilecek bir üründür. Ve bizler bu vatanın eczacıları olarak mesleğimiz gereği tek bir kutu bile olsa o ilacı hastaya veririz. İlaç firmalarının yaratmış olduğu bu kaos günlerinden doğru ilaç politikaları ile çıkabiliriz. Unutmayalım ilaç sağlık açısından stratejik bir üründür ve herhangi bir ticari meta gibi değerlendirilemez" dedi.