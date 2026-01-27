İlaçta ödeme krizi: Eczaneler hizmet veremez hale geldi

Göç İdaresi Başkanlığı’nın Suriyeli sığınmacıların reçete bedellerinin aylarca ödememesi eczacıları çıkmaza sürükledi.

Ekonomik krizin ortasında bırakılan eczaneler, hizmet veremez hale geldi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), protokol kapsamında kesilen reçete faturalarının 2025 yılının Eylül ayından bu yana ödenmediğini, gecikmenin 5 ayı bulduğunu belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.

TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, yaşanan krizin hem eczacıları hem de toplum sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Saydan, protokol kapsamında Suriyeli sığınmacıların ilaç ihtiyaçlarını karşılayan ve usulüne uygun olarak faturalarını kesen eczacıların, ödemelerini alamadıkları için hizmet veremez duruma geldiklerini söyledi. Saydan "Göç İdaresi Başkanlığı, 2025 yılının Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait Suriyeli Sığınmacılara ait reçetelerin fatura bedellerini eczacılara hâlâ ödemedi. Eczacıların daha fazla mağduriyet yaşamaması ve hizmetin aksamaması adına 5 ay geciken ödemelerin bir an önce yapılması gerekiyor" diye konuştu.

ZİNCİRLEME KRİZ

Saydan, eczacıların halihazırda ağır ekonomik koşullar altında çalıştığını vurgulayarak, özellikle deprem bölgesinde görev yapan meslektaşlarının durumunun daha da ağırlaştığını ifade etti. “Vergisini, KDV’sini günü gününe ödeyen eczacılar, kamu kurumundan alacaklarını alamıyor” diyen Saydan, gecikmenin zincirleme bir krize yol açtığını söyledi. Ödemelerin yapılmaması nedeniyle eczacıların ilaç depolarına olan borçlarını da ödeyemediğini belirten Saydan, “Eczacılar vade farkı ve gecikme faizi ödemek zorunda bırakılıyor. Aylar sonra yapılan ödemeler ise yüksek enflasyon karşısında eriyor” diye konuştu.

BEDELİNİ HALK ÖDER

Saydan, bu tablonun sürmesi halinde Suriyeli sığınmacıların ilaçlara erişiminin de kesintiye uğrayacağını kaydederek “Ödenmeyen fatura bedellerinin sonucu olarak, eczacılar da depo ödemelerini yapamıyor. Bu sebeple depolara vade farkı ve gecikme faizi ödemek zorunda kalan eczacılar maddi bir darboğaza giriyor. 5 ay sonra gelen fatura bedellerinin de enflasyon karşısında eridiğini görüyoruz. Ödenmeyen fatura bedelleri yüzünden, bir süre sonra eczacılar Suriyeli mültecilerin ilaçlarını depodan temin edemeyecek ve sistem aksayacaktır" uyarısında bulundu. Reçete bedeli ödemelerinin 90 günü aşmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Saydan, gecikmiş alacakların derhal ödenmesi için yetkililere çağrı yaptı. “Bu sorun büyümeden çözülmezse ulusal bir halk sağlığı krizine dönüşebilir” diyen Saydan, Göç İdaresi Başkanlığı’nı sorumluluk almaya çağırdı.