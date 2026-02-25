İlahinin okul zili yapılmasına tepki gösteren veli ifadeye çağırıldı

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Çenesuyu İlkokulu'nda teneffüs zilinin "Kâbe’de hacılar Hu der" ilahisi ile değiştirmesine tepki gösteren veli Soner Akbal ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.

"LAİKLİK KARŞITI UYGULAMALARA TEPKİ GÖSTERDİM"

Okulda okuyan bir öğrencinin velisi olduğunu belirten Akbal, videonun ardından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığına dikkat çekti. Akbal, “Videoda kullandığım ‘kanunsuzluk’ ifadesi bazı insanlar tarafından 'namussuzluk' sözcüğünü kullandığım düşünülerek yansıtılmış. Ancak ben bu olayın kanunsuz olduğunu söyledim ve hâlâ da bunu savunuyorum. ‘Burası tarikat ya da dergâh değil’ demek isterken Kâbe demem doğru değildi” Fakat ben okuldaki laiklik karşıtı uygulamalara tepki gösterdim. Eşit yurttaşlığı savunuyorum. Bu okulda farklı mezhep, farklı inanca mensup veya hiçbir inanca inanmayan kişiler var. İlahiler dinimizin bir parçası ancak ilahinin dinleneceği yer okul değil” dedi.

AKBAL NE DEMİŞTİ?

Akbal’ın, sosyal medyada paylaştığı videoda Okul Müdürü Cüneyt Dağ ile yaşadığı tartışmayı görüntülenmişti. Akbal videoda, "Böyle bir parçayı zil sesi yapamazsınız! Siz bir eğitimcisiniz, çocukları böyle bir durumda bırakamazsınız. Madem öyle, 12 İmamlar orucunda veya diğer önemli günlerde de aynı hassasiyeti gösterecek misiniz?" ifadelerini kullanmıştı.