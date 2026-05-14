İlahiyat hocasının cinsel saldırısından kaçıp balkondan atladı

Kastamonu Üniversitesi'nde okuyan bir erkek üniversite öğrencisinin aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan A.D.'nin cinsel saldırısından kaçmaya çalışırken balkondan atladığı iddia edildi. Ağır yaralanan üniversite öğrencisine dair Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada elde edilen ilk bulgulardan yola çıkılarak olayın kaza olmayabileceği değerlendirildi. İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan A.D. hakkında başsavcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Emniyetteki ve savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheli A.D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kastamonu'nun Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci olan bir erkek, çıplak halde apartmanın ikinci katından aşağı atladı. Apartmanın önündeki park halindeki bir otomobilin üzerine düşen öğrenci ağır yaralandı.

Sözcü'nün haberine göre yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince olay esnasında İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan A.D.'nin evde olduğu belirtildi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya dair yürüttüğü soruşturmada olayın kaza olmayabileceği değerlendirmesinde bulunarak A.D.'nin gözaltına alınmasına karar verdi.

Emniyette yürütülen işlemlerinin ardından A.D. adliyeye sevk edildi ve hakkında “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “mala zarar verme”, “silahla tehdit” ve “hakaret” suçlamaları yöneltildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Soruşturmadaki A.D.’nin çalıştığı fakültede öğrenci olan genci evine çağırdığı, ardından bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Öğrencinin de verdiği ifadede olayın öğretmenin çağırmasıyla gittiği bir evde yaşandığını belirttiği ifade edildi. İfadede geçen evin A.D.’ye ait olup olmadığına dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.