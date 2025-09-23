İlahiyat mezunlarının öğretmen olarak atanması Meclis gündeminde

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, ek ders ücreti karşılığında MEB'de görevlendirilen öğretmenleri Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

“EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLMAYAN ÖĞRETMENLER KİM”

Önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“MEB’e bağlı resmi okullarda ek ders ücreti karşılığı çalışan binlerce öğretmen bulunmaktadır. Ek ders karşılığı görevlendirmelerde, öğretmen yetiştiren fakülteler yerine, öğretmenlikle ilgisi olmayan fakülte ve bölümlerden tercih edildiği kamuoyuna yansımıştır. Eğitim fakültesinden mezun olmayan, medyaya ‘İmamlar sınıf öğretmeni oldu’ diye düşen, bu ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenler kim? Öğretmenler, resen atamalarla 60-70 kilometre uzağa görevlendirilirken eğitim fakültesi mezun olmayanlar, formasyon eğitimi bile almayanlar çocuklarımızın derslerine giriyor, neden? Çünkü MEB öğretmen ihtiyacını kadrolu öğretmen atamasıyla gidermek yerine, ek ders ücreti karşılığında 100 bin öğretmen çalıştırmayı bütçesine daha uygun buluyor. Bakan Tekin’in dünyada eşi benzeri yok. Çünkü dünyada öğretmenini sevmeyen bir Milli Eğitim Bakanı yok. Öyle ki Bakan Tekin geçen hafta atamadığı, özel sektörde çalışmak zorunda bıraktığı ve taban maaş hakkını elinden aldığı öğretmenler için ‘Onlar başarısız, sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar’ demişti. O öğretmenlerimiz de kamuda çalışan öğretmenlerimiz kadar başarılı Sayın Tekin. Başarısız olan sizin iktidarınızdır. Kamuda çalışan öğretmenlerin yüzde 80’ninin kendi iktidarlarında atandığını söyleyip duruyor Bakan. Ama ‘68 bin atanmayan öğretmen sayısını 1 milyona çıkardık’ demiyor. Ne yapacaktınız Sayın Bakan, 23 yıl hiç öğretmen atamayacak mıydınız?"

Özçağdaş’ın Bakan Tekin’e soruları ise şöyle:

“Ülke genelinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında, ek ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenler hangi fakülte ve bölüm mezunudur?

Öğretmen yetiştirmeyen fakültelerden mezun olan kişilerin ek ders karşılığı çalışan öğretmen olarak görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?

Öğretmen ihtiyacının kadrolu atamalarla karşılanmamasının gerekçesi nedir?”