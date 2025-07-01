İlahiyatçı İhsan Eliaçık: Ortada hakaret içeren bir karikatür yok

İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Leman dergisinin karikatürüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eliaçık, Leman dergisine yönelik saldırıları "mekan basmayı andırır görüntüler" olarak yorumlayarak bunların "planlı" olduğunu söyledi.

Eliaçık, "Ortada hakaret içeren bir karikatür yok" dedi.

X'te paylaşım yapan İhsan Eliaçık, şu ifadeleri kullandı:

"Leman Dergisi önünde güya peygambere sahip çıkma adı altında mekan basmayı andırır görüntüler planlıdır. Ortada hakaret içeren bir karikatür yok. Diyelim ki peygamberin karikatürü çizildi, alay edildi Nisa 140. ayetine göre sadece olay mahallini terk edersiniz. Aksi zorbalık."