İlan çıktı, makale yetişti

İlayda SORKU

Akademide yıllardır süregelen “kişiye özel ilan” tartışmalarına Marmara Üniversitesi’nden yeni bir örnek eklendi. 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı için öğretim üyesi kadrosu ilanı yayımlandı.

İlanda adaylardan “yönetici ruhsal liderliği ile ilgili bir makale” şartı istendi. Ancak kadroya atanan Doç. Dr. Semih Çayak’ın bu alanda yayımlanmış bir çalışması bulunmuyordu. Buna karşın, tam da ilanın yayımlandığı gün “Öğretmenlerin Yönetici Ruhsal Liderlik Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı bir makale, Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi adlı yayında yer aldı.

İddialara göre, makale ilandan sonra sisteme yüklenmesine rağmen yayımlanma tarihi geriye dönük biçimde düzenlendi. Dergipark’ta yer alan bilgilere göre, söz konusu makalenin “kabul tarihi” 27 Aralık 2022, yani ilandan yalnızca üç gün önce; “yayımlanma tarihi” ise 30 Aralık 2022, yani Resmî Gazete’deki ilanla tam olarak aynı gün olarak kayda geçti. Böylece, ilandaki özel şartı sağlayan aday hâline gelen Çayak, öğretim üyesi kadrosuna atandı.

KURULDA AYNI İSİM

Atamanın yapıldığı dönemde Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Münevver Çetin’in, söz konusu makalenin yayımlandığı Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi’nin hem editör hem de yayın ve danışma kurulu üyeleri arasında yer aldığı dikkat çekti. Bu durum, iddiaları daha da güçlendirdi.

Çetin ayrıca akademideki konumunun yanı sıra geçmişte üst düzey kamu görevlerinde bulundu. Çetin, özgeçmişine göre daha önce Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakanlık Müsteşar Danışmanlığı ve AFAD Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

Öte yandan, söz konusu ilana başvurup atanan Çayak’ın da geçen sene Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği öğrenildi.

İNCELENMESİ TALEP EDİLDİ

Akademi çevreleri, olayın tekil bir örnek olmadığını, benzer biçimde yüzlerce kadronun özel ilanlar ve geçmişe dönük yayınlarla dağıtıldığını belirtti. BirGün’e ulaşan akademisyenler kaleme aldıkları ihbar mektubunda, YÖK ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından inceme talep etti.