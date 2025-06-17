'İlan edilmemiş savaş'ın 5. günü: İsrail-İran karşılıklı olarak hava saldırısı düzenliyor

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan 'ilan edilmemiş savaş' bugün 5. gününe girerken akşam olmasıyla hareketli saatler de başladı. İran, 10. dalga saldırıyı başlattığını duyururken, İsrail'den de misilleme geldi.

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21.40 | IDF AÇIKLADI: İSRAİL, 60 SAVAŞ UÇAĞIYLA TAHRAN'I VURDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 60 savaş uçağının birkaç saat önce İran’a saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail'in son günlerdeki saldırıları nedeniyle İran güçlerinin İran'ın merkezine çekildiğini aktaran Defrin, "Şimdi İsfahan'dan füze fırlatmaya çalışıyorlar. Batı İran'dan çekildiler ama biz peşlerinden geliyoruz" dedi.

21.15 | TBMM'DE İSRAİL'İN SALDIRISIYLA BAŞLAYAN SÜRECE DAİR TEZKERE OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi. Tezkerede " İsrail'in Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırımı, bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve İran'a saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

21.00 | ABD, ORTADOĞU'YA DAHA FAZLA SAVAŞ UÇAĞI KONUŞLANDIRACAK

ABD basınının adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Ortdoğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandıracağı belirtildi.

20.30 | İSRAİL, TAHRAN'I VURDU: BAŞKENT SEMALARINDA İLK KEZ UÇAK GÖRÜLDÜ

İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın batısından şiddetli patlama sesleri duyuldu. Tahran'ın merkezinden duyulan patlama sesleri başkentin batısından gelirken son yarım saatte hava savunma sistemleri yoğun olarak çalışıyor. Öte yandan başkentin semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü.

20.00 | İRAN GENELKURMAY BAŞKANI: TEL AVİV VE HAYFA'YI TERK EDİN

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdolrahim Musevi’nin konuşması, devlet televizyonunda yayımlandı. "Şimdiye kadarki operasyonlar caydırıcılık içindi, yakında cezalandırıcı saldırılar başlayacak" ifadelerini kullanan Musevi, "İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar, Netanyahu’nun hayvani hırslarının kurbanı olmamak ve canlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler" uyarısında bulundu.

19.30 | İRAN, İSRAİL'E 10. DALGA SALDIRI BAŞLATTI

İran devlet televizyonu, İran’ın İsrail’e yönelik İHA ve füze saldırılarının 10’uncu dalgasını başlattığını duyurdu. İsrail ordusu ise İran’dan İsrail’e balistik füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıklayarak, halka sığınaklara girmeleri ve ikinci bir emre kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verdi.

19.00 | TRUMP'TAN HAMANEY'E SUİKAST SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Artık İran'ın semalarında tam ve mutlak kontrole sahibiz" dedi. Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in tam olarak nerede saklandığını biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende - Onu ortadan kaldırmayacağız (öldürmeyeceğiz!), en azından şimdilik" dedi ve "Sabrımız tükeniyor" diye ekledi.