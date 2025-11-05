İlanlar yine ‘özel’ kişilere

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelere defalarca uyarı yazmasına ve yüzlerce ilanı iptal ettirmesine rağmen kişiye özel ilanlar sürüyor.

Kişiye özel ilanların yanı sıra üniversitelerin açtığı alan dışı ilanlar konusunda da tartışmalar sürüyor. Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği ilanların kişiye özel olmasının yanı sıra alan dışı bölümlere de açıldığı görüldü.

Kafkas Üniversitesi’nin Resmi Gazete’de yayımladığı ilanlarda çok sayıda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Kağızman Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programına doktor öğretim üyesi alınacağı açıklandı. İlanda verilen şartlarda “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olup Demokrat Parti Dönemi Türkiye Bulgaristan ilişkileri ve Kars tarihi konularında çalışma yapmış olmak” şartı arandı.

İlana başvuru şartlarını sağlayan kişi olan M.E.B.’nin “Demokrat Parti Dönemi Türkiye-Bulgaristan İlişkileri (1950-1960)” başlıklı çalışması bulunuyor.

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Programı için açılan doktor öğretim üyesi şartlarında ise, “Kamu Yönetimi lisans mezunu olup Yönetim Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Stratejik kalite yönetimi ve dijital tapu yönetimi konularında çalışmış olmak” şartları arandı.

GEREKÇESİZ İPTAL

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü, 29 Eylül’de verdiği ilanda, Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı için öğretim görevlisi alınacağını açıkladı. Şartlarını “PsikolojiBölümü lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kişilik Testi Uygulayıcısı Sertifikasına sahip olmak. Psikoloji alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak” şeklinde duyurdu.

Üniversite 20 Ekim’de ön değerlendirme sonuçlarını paylaşarak 6 kişinin giriş sınavına katılma şartlarını sağladığını ve 27 Ekim’de sınavın yapılacağını duyurdu. Ancak 3 Kasım’da hiçbir gerekçe göstermeden yayımlanan akademik ilanın iptal edildiği paylaşıldı.