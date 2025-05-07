İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık gözaltına alındı
İlave TV isimli YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Antalya'da gözaltına alındı.
Kamuoyunda sokak röporajları ile tanınan 'İlave TV' isimli kanalın sahibi Arif Kocabıyık, hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Arif Kocabıyık'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Kocabıyık'ın İnstagram sosyal medya platformunda bir röportaj sırasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.
Arif Kocabıyık'ın Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındığı ve hakkında hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.