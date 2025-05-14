İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık tahliye edildi

7 Mayıs'ta tutuklanan kamuoyunda sokak röporajları ile tanınan 'İlave TV' isimli kanalın sahibi Arif Kocabıyık, tahliye edildi.

Kocabıyık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Nerede kalmıştık" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Arif Kocabıyık hakkında yaptığı açıklamada, Kocabıyık'ın İnstagram sosyal medya platformunda bir röportaj sırasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedilmişti.