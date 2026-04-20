İlayda Zorlu eyleminde 79 kişi gözaltına alınmıştı: 5 adli kontrol, 2 tutuklama

Eylemlere katıldığı gerekçesiyle polis tarafından ailesinin aranması sonrası hayattan koparılan Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi İlayda Zorlu için dün İstanbul’da öğrenciler sokağa çıktı. Kadıköy’de Süreyya operası önünde bir araya gelen öğrenciler polis şiddetiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden 7’si tutuklama, 15’i adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, Ekin Utku Yeter ve Safa Eren Bektaş tutuklandı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak saatlerce avukatlarıyla görüştürülmeyen 79 genç hakkında açıklama yaptı. Açıklamada gözaltına alınanlardan 22 kişinin Kartal Adliyesi’ne getirildiği, 7 kişinin tutuklama talebiyle, 15 kişinin de adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiği bilgisi yer aldı.

Öğrencilerin 57’sinin ise çeşitli hastanelerden serbest bırakıldığı belirtildi.

ŞİDDET TUTANAĞA GEÇİRİLMEDİ, AVUKAT GÖRÜŞÜ ENGELLENDİ

Öte yandan Dernek, dün akşam saatlerinde gözaltına alınan öğrencilerin yoğun polis şiddetine maruz kaldığını ve bu duruma ilişkin beyanlarının ifade tutanaklarına geçirilmediğini kaydetti. Saatlerce müvekkilleri ile görüşülmesine engel olunduğunu kaydeden dernek, uzunca bir süre müvekkillerinin nerede olduğuna dair bilgi alamadıklarını ifade etti.