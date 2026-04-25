İlayda Zorlu için adalet arayışı

Etki Can BOLATCAN

Eylemlere katıldığı gerekçesiyle ailesinin polis tarafından aranmasının ardından babasına ait silahtan çıkan kurşunla yaşamını yitiren KTÜ öğrencisi İlayda Zorlu’nun şüpheli ölümüne dair soruşturma devam ediyor.

Jandarma tarafından yürütülen soruşturma dosyasına Zorlu’nun ölümünden saatler önce arkadaşlarına kendisini güvende hissetmediğini ifade ettiği mesajların da eklenmesi bekleniyor.

BirGün’e konuşan Hatay Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Zerrin Altınöz, “İlayda Zorlu’nun vefatına ilişkin dosya kapsamında, baromuz ve ilgili komisyonumuz adına Cumhuriyet Başsavcısı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Yürütülen soruşturmada henüz resmi bir şüpheli bulunmamakla birlikte, dosyanın ilk etapta İlayda’nın babasına ait silahla intihar ettiği iddiası üzerine açıldığı bilgisi edinildi” dedi.

Otopsi raporu, swap analizleri ve telefon incelemeleri gibi teknik süreçlerin devam ettiğini söyleyen Altınöz, “İlayda’nın babasının polis memuru olması ve olayın polis babasının silahıyla gerçekleştiği" iddiası nedeniyle soruşturmanın jandarma tarafından yürütüldüğünü belirtti.

İLAYDA’NIN MESAJLARI DOSYAYA EKLENECEK

İlayda Zorlu’nun ölümünden önce attığı mesajların da dosyaya sunulmak istendiğine değinen Zerrin Altınöz, “İlayda’nın arkadaşları, kendisinin bir süredir zorla tutulduğuna dair mesajlar gönderdiğini belirterek tanıklık yapmak ve ellerindeki kayıtları sunmak istediklerini bildirdiler. Arkadaşlarına dosya bilgileri iletilmiş olup, yapacakları tanıklıklar ve sunacakları mesaj kayıtları neticesinde bu ciddi iddialar dosyaya resmi olarak dahil edilecektir. Mevcut durumda dosyada tanık sıfatıyla sadece İlayda’nın küçük kardeşinin ifadesi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

İLAYDA'NIN HAKKINI ARAYANLAR TUTUKLANDI

İlayda Zorlu’nun ölümü Trabzon, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde protesto edildi.

İstanbul’da KTÜ öğrencisi İlayda Zorlu’nun şüpheli ölümü üzerine sokağa çıkan ve polis müdahalesiyle gözaltına alınan 79 gençten 2’si tutuklandı.

Eylemde gözaltına alınan öğrenciler BirGün’e gözaltı ve tutuklanma sürecini anlattı. Gözaltı sürecindeki hak ihlallerine dikkati çeken öğrenciler, “Katledilen sıra arkadaşımız İlayda Zorlu için adalet istemek ve genç kadınların yaşam hakkını savunmak amacıyla protestoya katıldık. Şiddete ve cezasızlığa karşı ses çıkarmak için oradaydık ancak rıhtıma yürümek istediğimizde polisin sert müdahalesiyle karşılaştık. Polis bizi abluka altına alıp çevreyi boşaltıp halkı ve basını uzaklaştırdı. Yaklaşık iki saatlik bekleyişin ardından yerlerde sürüklenerek, darp edilerek ve ters kelepçeyle gözaltına alındık” şeklinde konuştu.

Gözaltı aracında hakaret ve tehditlerle karşılaştıklarını belirten bir öğrenci, “Hastaneye götürüldüğümüzde bağımsız muayene hakkımız ihlal edildi; polisler odadan çıkmadı, doktor ise yüzümüze bile bakmadan, darp izlerimizi görmezden gelerek raporları doğrudan polise teslim etti. Bu hukuksuzluğa itiraz ettiğimizde ise araçtan yaka paça indirilip onlarca polisin ortasında dakikalarca tekmelendim” dedi.

“İLAYDA’YI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Arkadaşlarının tutuklanma sürecini de anlatan öğrenci, “Gece yarısından sonra götürüldüğümüz Vatan Emniyet önünde de saatlerce araçta ters kelepçeyle bekletildik. Ertesi gün serbest bırakıldık ancak arkadaşlarımız Eren ve Ekin tutuklandı. Yaşadığımız bu sistematik şiddet ve işkence, İlayda için adalet isteyen öğrencileri susturma amacı taşısa da biz geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.