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İLBANK, 111 taşınmazı satışa çıkarıyor: Gerekçe 'ekonomiye kazandırmak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İLBANK, 1'i Adana'da, 4'ü Ankara'da, 19'u Antalya'da, 5'i Aydın'da, 1'i Balıkesir'de, 2'si Bursa'da, 2'si Denizli'de, 8'i İzmir'de, 51'i Kütahya'da, 2'si Mersin'de, 14'ü Muğla'da, 2'si Samsun'da olmak üzere toplam 111 taşınmazı açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor.

Güncel
  • 16.07.2025 15:21
  • Giriş: 16.07.2025 15:21
  • Güncelleme: 16.07.2025 15:35
Kaynak: DHA
İLBANK, 111 taşınmazı satışa çıkarıyor: Gerekçe 'ekonomiye kazandırmak'
Fotoğraf: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası, 12 ilde yer alan toplam 111 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

Muhammen bedeli yaklaşık 5 milyar 912 milyon TL olarak belirlenen taşınmazların 1'i Adana'da, 4'ü Ankara'da, 19'u Antalya'da, 5'i Aydın'da, 1'i Balıkesir'de, 2'si Bursa'da, 2'si Denizli'de, 8'i İzmir'de, 51'i Kütahya'da, 2'si Mersin'de, 14'ü Muğla'da, 2'si Samsun'da yer alıyor.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek bu satışlarla, "kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasının" hedeflendiği savunuldu.

PEŞİN VE TAKSİTLİ SATIŞ

Taşınmazlar, peşin ödeme ve yüzde 35 peşinat ile aylık yüzde 3,69 vade farkı ile 24 aya kadar taksitle satılaack.

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