İlber Ortaylı'dan Ayasofya tepkisi: Anthemios’a mı sordular, Mimar Sinan’a mı?

Ayasofya’daki restorasyon çalışmaları sırasında 1500 yıllık tarihi mekâna ağır tonajlı iş makinelerinin girdiği görüntülere tepkiler sürüyor. Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuyla ilgili açıklama yaparak "Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez" dedi. Ortaylı, "O yapı çökerse dünya bunun faturasını Türklere çıkaracak" uyarısında bulundu.

Ortaylı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ayasofya bu yükü gerçekten kaldıramaz; mimariden hiç anlamıyorlar. Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez. Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya’ya babasının mülkü gibi davranıyor. Tekrar söylüyorum: O yapı çökerse dünya bunun faturasını Türklere çıkaracak. Peki ne kadar ton yük kaldırabileceğini nereden biliyorlar? Bu işleri yapanlar hangi veriye dayanıyorlar? Anthemios’a mı sordular Mimar Sinan’a mı?

Konuyla ilgili daha detaylı bir yazıyı haftasonu yazacağım."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih’te bulunan en değerli kültürel miraslardan biri olan Ayasofya’da restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekmişti. Buna göre tarihi mirasın içinde yüksek tonajlı kamyonların kullanıldığı, zemin üzerinde ağır araçlarla çalışma yapıldığı görüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise kamuoyunda oluşan tepkiler sonucunda yaptığı açıklamada, sürecin bilimsel raporlar ve koruma kararları doğrultusunda yürütüldüğünü savundu. Açıklamada kamyonların gelişi güzel veya tarihi zemine zarar verecek bir biçimde içeri alınmadığı; aksine yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmaları sonunda oluşturulan özel platform üzerinden kontrollü bir şekilde hareket ettiği ifade edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada çalışmaların bilimsel raporlar ve Koruma Kurulu kararları doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti. Bakanlığın açıklamasında restorasyon sürecinin özel platformlar ve çok katmanlı koruma sistemleri ile ilerlediği, tarihi yapıya herhangi bir zarar verilmeden uygulamaların sürdürüldüğü savunuldu.