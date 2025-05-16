İlber Ortaylı'dan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek veren öğrencilere çirkin tavır

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'ne davet edilmesini protesto eden Galatasaray Üniversitesi öğrencileriyle tartıştı.

Aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi senato üyesi olan Ortaylı'nın öğrencileri aşağılamaya çalıştığı anlar kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Ortaylı, protestocu öğrencilere "Susun artık bitirin", "Sus bakayım beni dinle", "Türkçe'ni anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı'dan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek veren öğrencilere çirkin tavır:



"Sus bakayım beni dinle, Türkçe'ni anlamıyorum"https://t.co/R0uo7SBzvb pic.twitter.com/MWegSfGKLL — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 16, 2025

Ortaylı'nın açıklamalarına öğrenciler "Pedofili savunan kulüp mü olur?" diyerek tepki gösterdi.

Ortaylı ise öğrencilere "Çok hassas bir yerde geçiyoruz. Sizden sonrakilerin de burada okuyacağını unutmayın. Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan ilahiyatçı Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak çağrılmıştı. Bazı öğrencilerin tepki göstermesi üzerine Boğaziçi Üniversitesi'ne giren çevik kuvvet ve polis, toplam 97 kişiyi gözaltına almıştı. Protestolara katılan toplam 6 öğrenci tutuklandı.