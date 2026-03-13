İlber Ortaylı entübe edildi: Durumu sabit

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ortaylı'nın entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

"Dualarımız İlber Hoca'yla" başlıklı açıklamada kızı Tuna Ortaylı'nın verdiği bilgiler de yer aldı. Tuna Ortaylı, babasının sağlık durumuyla ilgili “Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor” dedi.

Söz konusu açıklama şöyle:

"DUALARIMIZ İLBER HOCA’YLA

Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı.

Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı. Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil.

Ortaylı’nın sağlık durumu hakkında Hürriyet’e bilgi veren İlber Hoca’nın kızı Tuna Ortaylı “Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor” dedi."

NE OLMUŞTU?

11 Mart'ta İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ortaylı'nın yakın dostu gazeteci Fatih Altaylı, "Dualarınızı ve iyi dileklerinizi esirgemeyin" derken ailesi ise durumunun stabil olduğunu ifade etmişti.