İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Bir hastanede tedavi gören 78 yaşındaki Tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti.

Ortaylı'nın ailesi dün entübe edildiğini açıklamıştı.

CENAZE BİLGİLERİ DAHA SONRA PAYLAŞILACAK

Ortaylı'nın kaybının ardından ailesi şu açıklamayı yaptı:

"İlber Ortaylı'yı Kaybettik.

Ailemizin yaşlı İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026'da kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata geçirilen merak, insanın bir arada olma arzusunun hiç azalmadığı ve gücün yettiğince bilindiği gibi yaşadı.

Okurları, kurumları ve sevenleri onu hiçbir akademisyene vermeyecek büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran sarar. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız."

ALTAYLI'DAN AÇIKLAMA

Ortaylı'nın yakın dostu Gazeteci Fatih Altaylı Sözcü TV'ye son anlarını anlattı. Altaylı şunları söyledi:

“Bir yıldır sürekli kötüye gidiyordu. Yüksek şekeri de vardı ve hiç de dikkat etmiyordu. Ben cezaevinden çıktıktan sonra bizi yemeğe de götürdü. En son beraber bir program çektik. Bir aydır hastanedeydik.

Geçen hafta pazar günü ve pazartesi günü ziyaretine gittim. Epey konuştuk dedikodu yaptık beraber. Ertesi gün benim ameliyatım vardı birkaç gün gidemedim. Ben hastaneden çıktığımda onu yoğun bakıma aldılar. Orada giderek tablosu kötüye gitti. Evvelsi gün umut verici bir şey oldu gözlerini açar gibi oldu. Ama daha sonra daha kötüye gitti ve ne yazık ki geri dönmedi.”

TAZİYE MESAJLARI

Ortaylı'nın ölümünün ardından pek çok siyasi taziye mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Bizler hocamızın ürettiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Ülkemizin başı sağ olsun."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Çok üzgünüm... Tarihimizi sevdiğimiz, yeri asla dolmayacak olan kıymetli İlber Ortaylı hocamız kaybettik. Bu geldiğimiz her şey için sonsuz teşekkürler Hocam. Allah rahmet eylesin, dünyası cennet olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Bregenz'in dünyaya dünyaya geldi. Kırım Tatar kökenli bir aile çocuğu olan Ortaylı, henüz iki aile ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

İlk ve orta gelişimlerini İstanbul Avusturya Lisesi'nde gösterdi Ortaylı, daha sonra Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

Çok dilli bir aile ortamında büyüyen Ortaylı, bağımsızlık yıllarından itibaren Türkçe, Almanca ve Rusça konuşulan bir evde yetişmeti.

1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olan İlber Ortaylı, akademik hayata burada başladı.

Eğitim hayatı boyunca Türkiye'nin önemli akademisyenlerinden Halil İnalcık, Şerif Mardin ve Mümtaz Soysal gibi isimlerin öğrencisi oldu.

Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans yayını yapan Ortaylı, “Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler” başlıklı teziyle 1974 yılında doktor unvanını aldı.

Ortaylı, akademik kariyeri boyunca Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma ve Oxford gibi dünyanın farklı merkezlerinde konferanslar verdi.

1989 yılında Türkiye'ye dönen Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde uzun yıllar görev yaptı.

Daha sonra Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde öğretim yapıldı.

TOPKAPI MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

İlber Ortaylı, 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak göreve getirildi.

Yaklaşık yedi yıl boyunca bu görevde bulunan Ortaylı, 2012 yılında yaş haddinden dolayı görevinden ayrıldı.

Akademik yanı sıra pek çok televizyon programıyla da geniş kitlelere ulaştı.

Ayrıca uzun yıllar boyunca çeşitli gazeteler tarih dergilerinde köşe yazıları kaleme alıyordu.

İlber Ortaylı, tarih alanındaki çalışmalarından dolayı çok değerli bir performans sergiledi.

İlber Ortaylı'nın Ayşe Özdolay ile olan evliliğinden bir kızı bulunuyor. 27 Mart 1982 tarihinde dünyaya gelen kızının adı Tuna Ortaylı Kazıcı'dır.