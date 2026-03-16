İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin Tarihçi İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu.

Ortaylı için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Ünlü tarihçi ikindi vakti sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası tarihi caminin haziresine defnedilecek.

Fatih Camii haziresinde birçok devlet büyüğünün, alanında önemli isimlerin naaşları da var. Fatih Sultan Mehmet'in kabri de kendi adına yaptırılan özel bir türbede bulunuyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Trafiğe kapatılan güzergahlar şöyle:

"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.