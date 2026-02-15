İlber Ortaylı: Pazar gecesi birden fenalaştım, ameliyata aldılar

Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen haftalarda girdiği ameliyat sonrasında birden fenalaşarak yeniden ameliyata alındığını ve ani kanamasının durdurulduğunu açıkladı.

Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında Ortaylı, "Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Sevimli, çalışkan hemşireler işlerinin başındaydı. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım" ifadelerini kullandı.

Ortaylı, şunları söyledi: "Koğuşta hastabakıcı Sevim Hanım, Dr. Şevval Kanlı, hemşirelerden Tuğba ve Çağla hanımlar hepsi birden beni ıstırabımdan kurtarmak için seferber oldular. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu. O an insan, bu memlekette hâlâ işini ciddiyetle yapan, vicdanıyla çalışan insanların varlığına şükrediyor."