İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Fatih Altaylı'nın duruşması için bilimsel mütalaa verdi

103 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın dava dosyasına, tarihçiler Murat Bardakçı ve İlber Ortaylı ile hukukçu Köksal Bayraktar bilimsel mütalaa sundu. Altaylı, yarın Silivri Cezaevi Kampüsü'ndeki 2 no'lu duruşma salonunda mahkeme önüne çıkacak.



Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısında verdiği bilgiye göre üç isim şu ifadeleri kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Tarihçi Murat Bardakçı:

"Osmanlı tarihinde, padişah öldürmelerinin örnekleri mevcuttur. Yeniçerilerin ayaklanmaları üzerine tahttan indirilen padişahlardan beşi katledilmiştir. Yine tahtından indirilen bir padişahın ölümünün cinayet olup olmadığı, bugün de tartışılmaktadır. (...) Dava konusu konuşmada, yapılan anketin sonuçlarını değerlendiren Fatih Altaylı’nın, yorumunu Osmanlı tarihi ile ilgili yukarıda sıraladığımız tarihsel gerçeklerle anlatmaya çalıştığı sonucuna varıldığını, sayın mahkemenizin takdirine sunarım."

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Tarihi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İlber Ortaylı:

"Osmanlı tarihinde ha’l dediğimiz vakıa ilk önce II. Bayezid’in, oğlu büyük komutan Yavuz Selim Han tarafından tahttan indirilmesiyle başlar. (…) Genç Osman’ın da ha’li aynı şekilde olmuştur. (...) Sayın Altaylı’nın bu vakıaları bildiği malumdur. Demeci bunlara dayanmaktadır. (...) Türkiye’de sandık demokrasisi veya darbeler üzerinde konuşan bir muharririn aksine çok iddialı tezler ileri sürmesi mümkün değildir. Zaten Fatih Altaylı’da da böyle bir görüş olmadığı malumdur. Tamamen geçmişin bu şekilde analizini yapmaktadır. Demokratik seçim mekanizmasına inandığı açıktır. Kanaatim bu olup, Muhterem Mahkeme’nize saygılarımla sunuyorum."

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Köksal Bayraktar ise şu şekilde mütalaa verdi:

"Türkiye’de halkın çoğunluğunun diktatörlüğü istememesi bir kötülük değildir. Tehdit suçunun meydana gelebilmesi için bireyin iradesini, düşünme yeteneğini etkileyecek ve bozacak bir kötülüğün yapılacağı yönünde bir beyan gerekir."

EN AZ 5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yaklaşık üç buçuk aydır tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, yarın Silivri’de hakim karşısına çıkacak. 22 Haziran'da tutuklanan Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “cumhurbaşkanını tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.