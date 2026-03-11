İlber Ortaylı yoğun bakıma kaldırıldı

Tarihçi İlber Ortaylı'nın yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ailesi durumunun stabil olduğunu ifade ederken yakın dostu gazeteci Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini yazdı.

"ÇOK CİDDİ"

Altaylı şunları yazdı:

"Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

İlber Ortaylı'nın ailesi de sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar denildi:

"İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz."