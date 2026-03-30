İlber Ortaylı’nın ailesinden sosyal medya hesaplarına dair açıklama

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tarihçi İlber Ortaylı’nın ailesi tarafından bir basın açıklaması yayımlandı. Açıklamada, Ortaylı’nın mirasının gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edeceği ifade edildi.

Aile, Ortaylı’nın yalnızca eserleriyle değil, yetiştirdiği öğrenciler ve kurduğu ilişkilerle de kalıcı bir iz bıraktığını belirtti. Bu mirası yaşatmak amacıyla sosyal medya hesaplarının aktif tutulacağı ve paylaşımların sürdürüleceği kaydedildi.

Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada şöyle:

"İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı.

Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı.

Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek.

Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır."