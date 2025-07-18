İlçe Başkanı’nın ağabeyi polise saldırdı iddiası

İzmir Çeşme’de AKP İlçe Başkanlığı binası önündeki polis noktasında görevli polis memuru, İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen'in ağabeyi Hakan Ayyıldız’ın kendisine saldırmaya çalıştığını belirterek şikâyetçi oldu.

36 yaşındaki polis memuru 15 Mayıs 2025 tarihinde polis merkezinde verdiği ifadesinde şunları anlattı:

“Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapmaktayım. Olay günü yani 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00 sularında polis noktasında görev yaptığım sırada ismini bilmediğim 50 yaşlarında kır saçlı erkek şahıs AK Parti binasına gireceğini söyledi ve nasıl gireceğini sordu. Ben de kendisine bina girişinde bulunan numaralara bakarak zile basmasını söyledim ve şahsın elini görmediğim için ve kendi güvenliğim açısından kulübenin içerisinden konuştum. Şahıs bana ‘dışarı çık’ dedi. Ben de şahsa ‘kendisini dinlediğimi’ söylediğimde bana ‘dışarı çık' diye bağırdı. Ben de kendisine 'kime bağırıyorsun sen? Benimle nasıl konuşuyorsun? Ben kapıcı mıyım?' dedim. Tam bu sırada binadan 10 aydır AK Parti ile ilgili sorunlardan kontak kurduğumuz parti çalışanı Yaşar hanım olarak bildiğim soy ismini bilmediğim kadın şahıs binadan çıktı ve yanımıza geldi. Erkek şahıs kulübenin önünde bana 'ne içtin kafan mı güzel?' diyerek kulübe önünde bulunan bariyeri aşmaya çalışınca ben de şahsı kendi güvenliğim için iterek kendimden uzaklaştırdım” dedi.

‘O BAŞKANIN AĞABEYİ…’

Polis memuru ifadesinde yaşananları şöyle anlatmaya devam etti: “Dışarıdan ismini bilmediğim ancak AK Parti’den olduğunu düşündüğüm 25 yaşları civarındaki esmer tenli şahıs çıktı ve Yaşar hanım genç şahıstan diğer şahsı tutmasını istedi. Genç şahıs, kır saçlı şahsı tuttuğu sırada kır saçlı şahıs genç şahıstan kurtulup üzerime geldi ve vurmaya çalıştı. Esnaflar da sese gelerek şahsı tutmaya çalıştılar. Ben de nokta içerisine gidip telsizi alarak konuyu anons geçeceğim sırada Yaşar hanım bana 'Abi lütfen, o başkanın ağabeyi’ dedi. Ben de Yaşar Hanım’a 'ne olursa olsun, görevli memur ile hiçbir şekilde böyle konuşamaz' dedim. Bu sırada çevreden vatandaşlar geldi vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştım ve o andan sonra şahıs ortalıktan kayboldu ve onu göremedim.

‘GÖREV YERİM DEĞİŞTİRİLDİ’

Konuyu amirime aktaracaktım fakat ilçemizde müfettişler denetimde olduğundan dolayı komiserimin yoğun olacağını düşündüm ayrıca şahsın kimliğinin tespitini yapamadığımdan dolayı şikâyet hakkımı saklı tuttum. Daha sonra bu şahsın isminin Hakan Ayyıldız olduğunu öğrendim. Daha sonra polis merkezinden arandım ve müdür emri ve amir talimatı ile görev yerimin değiştiğinin bilgisi verildi.”

GÖÇMEN KAÇAKÇISI ÇIKTI

Polis memuru devriye ekiplerinde görevlendirilirken kendisine saldırmaya çalışan AKP Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen'in kardeşi Hakan Ayyıldız’ın göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

BirGün’ün ulaştığı AKP Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen ise bir açıklama yapmadı.