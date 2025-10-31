İlçe Başkanlığı duyurdu: Ayşe Barım'ın reklamcısı Gülsün Işıklı AKP'ye üye oldu!

Gezi Direnişi’ne ilişkin davada tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve hakkındaki tutukluluk kararı kaldırılan Ayşe Barım'a ait ID Menajerlik şirketinde çalışan Gülsün Işıklı'nın AKP'ye üye olduğu ortaya çıktı.

AKP Şişli İlçe Başkanlığı, 14 Ekim'de Işıklı'nın üyeliğine ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Işıklı'nın üyelik formunu doldurduğu ana ilişkin fotoğraf yer aldı. Paylaşımda "AK Parti ailesine katılan Sn. Gülsün Işıklı’nın üyelik işlemleri İlçe Başkanımız Sn. Serkan Polat tarafından gerçekleştirildi" denildi.

Ailemize +1 Üye 🎉🥳



AK Parti ailesine katılan Sn. Gülsün Işıklı’nın üyelik işlemleri İlçe Başkanımız Sn. Serkan Polat tarafından gerçekleştirildi.@abdullahozdemir @srkplt @avyavuzaksoy @akpartiistanbul pic.twitter.com/wjK62WZuR9 — AK Parti Şişli 🇹🇷 (@AKPartiSisli) October 14, 2025

AYŞE BARIM'IN TUTUKLULUĞU

Gezi Parkı Direnişi’ne ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 8 aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, dün ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik itiraz başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsüne yardım" suçlamasından 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuklu bulunduğu cezaevinden 1 Ekim'de tahliye edilmişti. Barım'ın "yurtdışına çıkış yasağı" ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine 3 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesi üzerine dosya, bir üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Dosyayı inceleyen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım’ın tahliye kararına yapılan itirazı kabul ederek Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti. Ayşe Barım için verilen yeniden tutuklama kararı, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapor nedeniyle mahkeme tarafından kaldırılmıştı.