İlçe Emniyet Müdürü'nden hekime saldırı: Soruşturma başlatıldı

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve iki oğlunun, muayene sırası yüzünden doktora saldırdığı öne sürüldü.

Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen olayda, İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve iki oğlu, muayene sırası yüzünden doktor Erhan Çelik ile tartışmaya girdi.

Tartışmanın ardından doktor, Emniyet Müdürü ve oğullarını karakola şikayet etti. Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Ayrıca, bir Polis Başmüfettişi görevlendirildi.

OLAYIN DETAYLARI

ANKA'da yer alan haberde, İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve iki oğlu, hastanenin Çocuk Acil Servisi'nde muayene sırası yüzünden doktor Erhan Çelik ile tartıştı. Yıldırım, doktorun muayene sırasını belirleme yetkisine sahip olmadığını öne sürerek, "Sıra bizde, keyfinize göre hasta alıyorsunuz" dedi. Doktor Çelik ise, "Triyaj sistemi öncelikli hastayı belirler, biz de ona göre muayene ediyoruz," yanıtını verdi.

Tartışma, Yıldırım’ın “Ben emniyet amiriyim, bakacaksın” ve oğullarının “Sen kimsin, bize bakmıyorsun” sözleriyle büyüdü ve arbede yaşandı. Doktorun saldırıya uğradığı iddia edilirken, dışarıdaki kişilerin olaya müdahale ederek tarafları ayırdığı belirtildi.

Güvenlik kameralarının toplanması iddiası

Olayın ardından, İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım’ın hastanedeki güvenlik kameralarının toplanmasını istediği öne sürüldü. Doktor Erhan Çelik ve diğer sağlık çalışanları, Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) avukatlarıyla birlikte Yıldırım Beyazıt Polis Karakolu’na giderek, Yıldırım ve iki oğlu hakkında şikayette bulundu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin bir Polis Başmüfettişi’nin görevlendirildiğini ve adli ile idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniği'nde, muayene sırası gerekçesiyle yaşanan tartışmayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.