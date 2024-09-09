İlçe emniyet müdürü Polonez işçilerini tehdit etti

Emek Servisi

Polonez işçileri, bugün sabah saatlerinde polis müdahalesine uğradı.

Polis tarafından darbedilen işçiler, aynı zamanda Çatalca İlçe Emniyet Müdürü tarafından tehdit edildi.

Tekgıda-İş Sendikası'na üye olmalarının ardından temmuz ayında işten çıkarılan ve o günden bu yana İstanbul Çatalca’da bulunan fabrika önünde direnen işçiler, firmanın çalışan alımı yapmasını protesto etti.

Çatalca İlçe Emniyet müdürünü iyi dinleyin dostlar. İşçiye ben sizi gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zekiyse bile bir işe giremez diyerek işçiyi tehdit ediyor. Gidin bu tehditi patrona yapın bu işçi haklı işçiyi geri almazsan burada üretim yapamazsın diye söyle pic.twitter.com/yYRAelTXoG — SUAT KARLIKAYA (@suatkarlkaya) September 9, 2024

Fabrikaya giden yolu kapatarak servis girişini engelleyen işçiler, firmaya tepki gösterdi.

İş Kanunu gereğince toplu işten çıkarma yapan bir işyerinin yeni işçi alımı yapamayacağını hatırlatan işçiler, firmayı kanunlara uymaya çağırarak “Yağmur çamur yağsa da, kış kıyamet kopsa da direneceğiz” sloganları attı.

Fabrika önünde eylemde olan işçileri ilk önce Çatalca İlçe Emniyet Müdürü tehdit etti, ardından polis darbederek müdahalede bulundu. İlçe emniyet müdürünün işçilere “Ben size gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zekiyse bile bir işe giremez” dediği anları X hesabı üzerinden paylaşan Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, “Gidin bu tehdidi patrona yapın” dedi. İlçe emniyet müdürünün ardından polis müdahalesi başladı, onlarca işçi darbedildi. Müdahaleye rağmen fabrika önünden ayrılmayan işçiler, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.