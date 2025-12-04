İlçe Milli Eğitim Müdürü yemekhanede yesin diye öğrenciler aralık ayında bahçede yemek yedi

Başakşehir İlçe Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun’un, ilçede bulunan bir özel okulda gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle okul öğrencilerinin öğle saatlerinden itibaren okul yemekhanesine alınmadığı, öğrencilere okul bahçesinde sandviç ve ayran verildiği öğrenildi.

Başakşehir İlçe Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun’un, ilçede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim veren özel bir okulu ziyaret ederek burada bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

KANTİN DE KAPATILMIŞ

BirGün’e konuşan bir öğrenci yakını, öğrencilerin öğle yemeği sırasında yemekhaneye alınmadığını, kantinin kapatıldığını ve okulun bir katına giriş yasaklandığı için öğrencilerin okulun diğer tarafına gitmek zorunda bırakılarak kot farkı nedeniyle yukarıda kalan diğer katta tuvaleti kullanabildiğini aktardı.

Yemekhanede Çoşkun ve beraberindekilerin yemek yemesi nedeniyle buraya alınmayan çocuklara okul bahçesinde sandviç ve ayran verildiği öğrenildi. Çocuklardan bazılarının midelerini bulandırdığı için verilen yemeği yiyemediği, bazılarının da doymadığı belirtildi.

“İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇOCUKLARDAN MI KORKUYOR?”

Öğrenci yakını, çocuklara yapılanlara tepki göstererek “Çocukların lobiye girişine bile izin vermemişler, okul bahçesini arabalarla doldurmuşlar. Çocuklar bu soğukta bahçede yemek yemiş” ifadelerini kullandı. Öğrenci yakını “Okul ziyaretinde bu yapılanlar neden, ilçe Milli Eğitim Müdürü çocuklardan mı korkuyordu?” dedi.

İlçe Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun’un ziyaretini tamamladıktan sonra okuldan ayrıldığı, ziyareti boyunca “okulun yüzü” olarak belirlenen bir öğrenci dışında hiçbir öğrenciyle görüşmediği öğrenildi.