İlçe Müdürü’nden bekar öğretmenlere iftar dayatması!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle okullardaki gerici uygulamalar sürüyor. Bunun son örneği ise İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce verilen talimatla yaşandı. İddiaya göre Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün okullarda düzenlenecek olan iftarlarda bekar öğretmenlerin katılmasını zorunlu tuttu.

Bekar öğretmenlerin velilerle düzenlenecek olan iftara katılmalarını isteyen İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün ayrıca öğretmenlerin bu iftarlarda dua okumalarını istediği de öğrenildi.

İLÇE MÜDÜRÜNDEN ÖĞRETMENE TALİMAT

Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ise okul müdürlerinin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajla öğretmenlerden Ramazan ayı için etkinlik düzenlemesini istediği ileri sürüldü.

Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü’nce atıldığı belirtilen yazıda, “Ramazan'ın manevi atmosferini okullarımızın koridorlarında, sınıflarında etkinlik ve organizasyonlarla hissettirmek, öğrencilerimize bu mübarek zamanın ruhunu aktarmak adına özel çalışmalar yapmanızı, yaygınlaştırılmasını ve ay boyunca sürekliliği noktasında hassasiyet göstermenizi önemle rica ediyorum” ifadeleri yer aldı.

Mesajda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

“Okul müdürlerimiz, aile birliği ve velilerimizle işbirliği içinde düzenlenecek etkinliklerle öğrencilerimizin birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını pekiştirmesi önem arz etmektedir. Çalışmalarınızda başarılar diler, Ramazan ayının huzur ve bereketinin tüm eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ederim.”

EĞİTİM GERİCİ KUŞATMA ALTINDA

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, söz konusu uygulamalara tepki gösterdi.

Çalık, “Ramazan ayı dinciliğin kitlesel bir şeklide yaş farkı gözetmeksizin dayatıldığı bir ay oldu. Örgütlü olduğumuz Kadiköy, Ataşehir, Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinde ilçe milli eğitim müdürlerinin sözlü ve yazılı mesajları tek bir elden düğmeye basılmış gibi karşımıza çıkmaktadır. Bu saldırı dalgasının bu ilçelerle sınırlı olmadığının farkındayız. Mevcut rejim ve bakanlık bizzat sorumludur” dedi.

"LAİKLİK İLKESİ YOK HÜKMÜNE ALINDI"

Fiili bir şeriat rejiminin adım adım uygulandığı bir dönemin yaşandığını ifade eden Çalık, şu ifadeleri kullandı.

“Eğitim tamamen gerici kuşatmanın altındadır. Tüm kamusal alan dincilik üzerine kuruluyor. Anayasa’daki laiklik ilkesi iktidar ve uygulayıcıları açısından yok hükmüne alınmıştır. Laiklik, kamusal alanın herhangi bir noktasının din üzerinden şekilenmesine izin vermemektir ve bu gerçek anlamıyla özgürlüğün ve demokrasinin gerek şartlarındadır. Ayrımcılık ve kayırmacılık bizzat bakanlık eliyle okullara sokulmuştur. Farklı inanca sahip olma ve inançsız olma özgürlüğü devlet okullarında yok edilmeye çalışılmaktadır."

Çalık son olarak şöyle konuştu:

“Bu antidemokratik, gerici, bilim dışı uygulamalar karşısında yılmayacak, aydınlık bir Türkiye mücadelesini eğitim emekçileri olarak tüm toplumla beraber sürdüreceğiz. Tespit ettiğimiz, görevini gericilik için kullanan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması için tüm ilerici kesimler ve demokratik kitle örgütleriyle işbirliği içinde olacağız. Bilimsel ve demokratik eğitim hakkından asla vazgeçmeyeceğiz.”