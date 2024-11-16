İlçedeki imar uygulaması iptal edildi

Haber Merkezi

Kanal İstanbul ve Yenişehir projeleri nedeniyle kentsel dönüşüm kararı alınan İstanbul Başakşehir’in Şahintepe Mahallesinin imar uygulaması mahkeme tarafından iptal edildi. İptal kararının ardından mahallede halk toplantısı gerçekleştiren Şahintepeliler, sürecin devamında da mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Şahintepe mahallesinin hukuka aykırı bir şekilde rezerv yapı alanı ilan edildiğini anlatan Şehir Plancısı Ceyhan Çılgın, mahalle sakinlerine, belediyenin onları yok sayan tutumu karşısında bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.