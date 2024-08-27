İlçenin can suyuna HES kapanı

Haber Merkezi

Dersim’in Çemişgezek İlçesi’nde bulunan tarihi Tagar Köprüsü ve "Urartu in delikleri (Derviş hücreleri)" HES tehlikesiyle karşı karşıya. Er İdare Turizm İnşaat tarafından HES’in kapasite artışı için çalışma başlatıldı. Çemişgezek halkı projeye tepki gösterirken, inşaat çalışmaları ise hukuksuz bir biçimde devam ediyor.

HES, bölgedeki tarihi yapıları ve koruma altındaki türlerin habitat alanını tehdit ediyor. Projenin mevzuata aykırı olduğunu belirten Av. Barış Yıldırım, “Aşamasına bakılmaksızın derhal ÇED sürecinin iptal edilmesi gerekiyor. Burası yaban keçisi ve su samuru gibi canlı türlerinin yaşam alanı" dedi. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre bölgede tescillenmiş tarihi yapıların olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Urartu İn Delikleri ve Tagar Köprüsü var. Projenin Çemişgezek halkı açısından herhangi bir yararı yok. Tagar Çayı özgür akmalı. Projenin ÇED süreci tamamlanmadan faaliyet başlandı" dedi.