İLEF’ten “Ortadoğu ve Medya” söyleşisi

HABER MERKEZİ

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) öğrencilerinin düzenlediği “Ortadoğu ve Medya” söyleşisi 12 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek. BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, gazeteci-yazarlar İrfan Aktan ve Erkin Öncan’ın katılacağı söyleşi Mülkiyeliler Birliği Lokali’nde saat 13.30’da başlayacak.

''Ortadoğu ve Medya'' etkinliğinde medyaya yansıyan küresel güç mücadeleleri, yeni faşist hareketlerin yükselişi, Suriye’nin dönüşümünde Batı medyasının rolü ve savaş muhabirliğinin pratikleri tartışılacak.

MEDYANIN ROLÜ VE İŞLEVİ

Savaşların, çatışmaların, krizlerin birbirlerini izlediği, yerkürenin dört bir tarafında güç merkezleri arasındaki sürtüşmenin şiddetlendiği mevcut jeo politik iklimde, medyanın bu süreçteki rolü ve işlevi oldukça önemli.

Etkinlikte Türkiye’de, Ortadoğu’da ve dünya genelinde önemli kırılmaların eşiğinden geçilirken yaşananların medyaya yansıması kapsamlı şekilde ele alınıp değerlendirilecek.

BİR İDEOLOJİK AYGIT OLARAK MEDYA

Büyük kısmı devletin ideolojik aygıta dönüşen medyanın Ortadoğu’daki ve dünyadaki toplumsal-siyasal mücadeleler, güç merkezleri arasındaki hegemonya kapışması ve iktidar ilişkilerinin yapılanmasında geçmişten bugüne oynadığı rol çarpıcı.

Kitle iletişim araçlarının hiç olmadığı kadar yaygınlaştığı günümüzde medyaya projeksiyon tutan etkinlik tüm ilgililerin katılımına açık. İLEF’ten yapılan paylaşımda tüm öğrenciler etkinliğe davet edildi.