İleri demokraside bugün: Muhalefetsiz komisyon toplantısı

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasının nedenlerinin araştırılması amacıyla oluşturulan komisyon üçüncü kez toplandı.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın yanı sıra bakanlık bürokratları da katıldı. CHP’nin, “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy komisyona gelsin” talebi toplantının başında yinelendi.

BAKAN BURADA OLMALI

Komisyon toplantısının başında söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır, Bakan Ersoy’un komisyona gelmemesine tepki gösterdi. Komisyonda toplanacak delillerin, savcılığın soruşturma sürecinde önemli bir yer teşkil edeceğini belirten Başarır, şunları söyledi:

“Faciada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kusurunun olduğu açık bir gerçek. Bakan burada olmalı, bakana sorular sormalıyız. Bakan buraya gelmezse, burası bakanı aklama komisyonu olur. Meclis’e olan saygısından bakan buraya gelmeli. Bu size vicdanen normal geliyor mu? Bakan burada değilse bizim muhalefet olarak burada olmamızın bir anlamı yok.”

YENİ YOL GRUBUNDAN DA TERK

Başarır’ın ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar söz aldı. Bakan Ersoy’un komisyona gelmesi için komisyon başkanlığına dilekçe sunduklarının altını çizen Avşar, “Bu faciadan değil bakan, milletvekili, ‘Ben insanım’ diyen herkesin sorumluluk hissetmesi lazım. Bu yüzden Bakan'ı buraya davet ettik” diye konuştu. Facianın denetim eksikliklerinden kaynaklandığını vurgulayan Avşar, şunları kaydetti:

“Sayın Bakan televizyonlara katılmıştır ama Meclis’e gelmeye zahmet etmemiştir. Bu konunun, yalnızca raporlarla geçiştirilecek bir konu olmadığını biliyoruz. Sayın Bakan’ın bu faciayı yeterince ciddiye almadığını da görüyoruz. Bakan Ersoy’un buraya gelmekten daha ciddi bir işi mi var? Biz de Bakan katılmazsa komisyonu terk edeceğimizi bildiriyoruz.”

İYİ PARTİ VE DEM PARTİ’DEN DE TEPKİ

Avşar’ın ardından söz alan İYİ Partili Rıdvan Uz da “Burada milletvekilinden çok, gazeteci var. Bakan’ın burada olmaması kabul edilemez” diyerek İYİ Parti’nin de komisyon toplantısını terk edeceğini söyledi. İYİ Partili Uz, konuşmasının ardından salondan çıktı.

Ailelerin, faciada sorumluluğu sorgulanan kişileri komisyonda görmek istediğini belirten DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Hülagü de salondan ayrılacağını açıkladı. Yalnızca Bakan Ersoy’un değil, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da burada olması gerektiğini ifade eden Hülagü, “Şu anda salonda muhalefet yok. Bugün, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerini dinlemek çok da anlamlı olmayacak” ifadelerini kullandı.