İleri demokraside ‘Otur lan’ dönemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP döneminde yaptığı harcamalar, siyasetin gündemine oturdu. CHP Lideri Özgür Özel ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AKP’li Alinur Aktaş döneminde belediye bütçesinin propaganda amacıyla kullanıldığını öne sürdü.

CHP’nin 11 Mart’ta TBMM’de gerçekleştirdiği Grup Toplantısı’nda da gündeme gelen iddiaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP döneminde HÜDA-PAR’ın kongre masraflarını, Büyük Birlik Partisi’nin, Ülkü Ocakları’nın ve DSP’nin yemek giderlerini belediye bütçesinden karşıladı. Siyasi partilerin yanı sıra, TÜGVA’nın kentte gerçekleştirdiği yemek organizasyonunun da yine AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından karşılandığı savunuldu.

Kamuoyu gündeminde büyük etki yaratan iddia, Meclis gündemine de taşındı. 12 Mart tarihli TBMM Genel Kurul toplantısında, “Belediye kaynaklarının siyasi propaganda yapmak için kullanılıp kullanılmadığının araştırılması” amacıyla Meclis araştırması gerçekleştirilmesi yönünde teklif sunuldu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve 20 milletvekilinin imzasıyla sunulan araştırma önergesinde, “Önerge, diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerinin 12 Mart 2025 Çarşamba günkü birleşimde yapılması önerilmiştir” denildi.

AKP’LİLERDEN SATAŞMA

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan İYİ Parti’li Türkoğlu, belediyelerin yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getirirken herkese eşit, tarafsız ve hukuka uygun davranmak zorunda olduğunun altını çizdi. Konuşmalarını, AKP sıralarından gelen sataşmalar arasında sürdüren Türkoğlu’na AKP Milletvekili Adem Yıldırım, “Otur lan” diye bağırması Meclis tutanaklarına geçti. Konuşmaların ardından teklifin oylamasına geçildi. İYİ Parti Meclis Grubu’nun teklifi, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.