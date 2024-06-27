İleryoz Adası'nda su kıtlığı: Acil durum ilan edildi

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, su kıtlığı nedeniyle Güllük Körfezi'nin karşısındaki İleryoz (Leros) Adası'nda "acil durum" ilan etti.

Yunanistan’ın İleryoz (Leros) Adası'nda su kıtlığı sebebiyle "acil durum" ilan etti.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından kararında İleryoz Adası'nda yaşanan susuzluk sorununun olası sonuçlarıyla mücadele edebilmek için bölgede "acil durum" ilan edildiği belirtildi.

Acil durum halinin bir ay sürmesi, bu süre içerisinde yetkili kurumların yeterli su temini için gerekli önlemleri alması öngörülüyor.