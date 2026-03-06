İletişim Başkanı Duran: 41 hesap erişime engellendi, bazıları hakkında hukuki süreç başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyon ve provokatif paylaşımlarda bulunan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini, 75 içeriğin ise dijital platformlardan kaldırıldığını bildirdi.

Duran, sosyal medya yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından dijital mecralarda "Türkiye'yi hedef alan yoğun dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyeti" yürütüldüğünün tespit edildiğini söyledi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Özellikle İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren bazı sosyal medya hesaplarının, doğruluğu teyit edilmemiş içerikler üzerinden toplumda korku, panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan sistematik paylaşımlar yaptığının görüldüğüne dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili kurumları bu süreci ilk andan itibaren yakından takip etmiş, kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliğimizi hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımlar kararlılıkla atılmıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabına (X, Facebook ve Instagram) erişim engeli getirilmiştir. 75 içerik ise dijital platformlardan kaldırılmıştır. Suç unsuru taşıyan paylaşımlarla psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen bu ve inceleme altındaki diğer hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."