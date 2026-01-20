İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'yle ilgili paylaşımlar hakkında açıklama: "Provokatif girişimleri dikkatle inceliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

"Suriye’deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz" diyen Duran, şunları kaydetti:

"Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bu süreçte, Suriye’deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz.

Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması; resmî kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır. "