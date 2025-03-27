İletişim Başkanı'ndan RTÜK açıklaması: Bu tür yayınların son bulması gerektiğinin ısrarla altını çiziyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) tepki çeken kararlarıyla ilgili açıklama yaptı ve basını eleştirdi. Altun, "Basın özgürlüğü kisvesi altında son günlerde gördüğümüz kışkırtmaların, hakaretlerin, iftiraların, kişisel haklara tecavüz eden yayınların son bulması gerektiğinin ısrarla altını çiziyoruz" dedi.

RTÜK, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'den yaptığı canlı yayınlarda "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği iddiasıyla Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV'deki "Gündem Özel" ve Tele 1'deki "Haber 13" programları için de 5 kez program durdurma cezası ve yüzde 5 idari para cezası, NOW TV'deki "Orta Sayfa" isimli programdaki yorumlar nedeniyle de kanala yüzde 2 idari para cezası vermişti.

Altun, sosyal medyadan söz konusu kararlar ve buna yönelik eleştirilerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi, kamu düzenini bozmayı, bireysel hak ve özgürlükleri baskı altına almayı hedefleyen yayınlar karşısında kamu otoritesinin takınması gereken tavır bellidir.

Anayasa’nın ve yasaların ortaya koyduğu çerçevede RTÜK bir düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak görevini yapmak mecburiyetindedir.

Medya kurum ve kuruluşlarına düşen sorumlu, ilkeli, ahlaki ve hakikat temelli yayıncılık yapmaktır.

Eğer demokratik toplum düzenini muhafaza etmek, basın özgürlüğünü teminat altına almak istiyorsak öncelikle yapılması gereken budur.

Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya, vandalizmi özendirmeye, şiddeti tırmandırmaya, terör örgütlerine zemin kazandırmaya ve yargı kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar hiçbir surette savunulamaz.

RTÜK’ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Basın özgürlüğü kisvesi altında son günlerde gördüğümüz kışkırtmaların, hakaretlerin, iftiraların, kişisel haklara tecavüz eden yayınların son bulması gerektiğinin ısrarla altını çiziyoruz.

Bu çerçevede yayıncılarımıza bir kez daha sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, yayınlarında hakarete, iftiraya ve kişilik haklarına zarar veren eylemlere ve söylemlere yer vermemeleri gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.

Bizler, Milletimizin haklarını korumak için, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz."