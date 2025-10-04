İletişim Başkanı'ndan yolsuzlukla anılan vakfa bağlı olan enstitüye övgü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin yeni sayısında uluslararası eğitimde Türkiye'nin eğitim diplomasisi alanındaki hikayesi ele alındı.

Dergide, "Uluslararası Eğitimde Türkiye Modeli" başlığıyla bir başyazı kaleme alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, adı yolsuzluklarla anılan Yunus Emre Vakfı'na bağlı Yunus Emre Enstitüsü'nü övdü.

Duran, "Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız dünyanın dört bir yanında faaliyet yürütmekte; eğitim ve kültür alanlarındaki çalışmalarıyla her yaştan insana hitap etmektedir" ifadelerini kullandı.

Enstiüye dergide de yer verildi. "Türkiye’nin Eğitim Diplomasisi Alanındaki Çalışmaları" başlığı altında enstitüyle ilgili şunlar denildi: "2010’da Yurtdışı Türkler Başkanlığının (YTB) kurulması, akabinde 2012’de Türkiye Bursları’nın YTB koordinasyonuna devredilmesi ile Türkiye Maarif Vakfının (TMV) faaliyete geçmesi son yıllarda Türkiye’nin eğitim diplomasisi alanındaki öne çıkan çalışmalarıdır. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) “Eğitim Diplomasisi” bağlamında daha çok uluslararası yükseköğretim öğrencilerine yönelik eğitim ve burs faaliyetleri yürütürken, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yurt dışında Türkçe dil kursları düzenleyerek bu alanda çalışmalar yürütüyor. TMV, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Millî Eğitim Bakanlığı

(MEB) haricinde doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur. Ayrıca, yükseköğretimde uluslararasılaşma kapsamında yapılan çalışmaların da etkin sonuçlar verdiği istatistiklere yansımaktadır."

YUNUS EMRE VAKFI

BirGün, 12 Aralık 2024'te “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” başlığıyla yayımlanan haberiyle kamu vakfı olan Yunus Emre Vakfı’nın soyulduğunu ortaya çıkardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, vakfın kasasının tabela şirketlerden alınan naylon faturalarla boşaltıldığını belirledi. Skandalın patlak vermesinin ardından Vakfa bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün iki önemli ismi istifa etti. Enstitü’nün Başkan Yardımcıları Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın istifalarını vererek görevlerinden ayrıldı.